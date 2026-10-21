Ο Τάσος Δουβίκας πήρε φανέλα βασικού για την Κόμο και βρίσκεται στην αρχική σύνθεση των Ιταλών απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Σεσκ Φάμπρεγκας είχε αποκαλύψει στη συνέντευξη Τύπου πως ο Τάσος Δουβίκας θα πάρει φανέλα βασικού στο Champions League απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τελικά τήρησε τα λόγια του.

Η Κόμο ανακοίνωσε ενδεκάδα με τον Έλληνα επιθετικό στην κορυφή της επίθεσης, με τους Ιταλούς να ψάχνουν την επιστροφή στις νίκες στην Ευρώπη απέναντι στους Κόκκινους Διάβολους του Μάικλ Κάρικ.

Πρόκειται συνολικά για την 9η φετινή συμμετοχή του Δουβίκα σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό πέντε γκολ. Τα δυο μάλιστα σημειώθηκαν στις δυο προηγούμενες αγωνιστικές του Champions League, όντας ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που σκοράρει στις δυο πρώτες του συμμετοχές στη διοργάνωση.

Κόμο: Μπουτέζ, Κούτο, Κεμπφ, Ραμόν, Βάλε, Μιλά, Περόνε, Μπατουρίνα, Ντα Κούνια, Πας, Δουβίκας