Κόμο - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Δουβίκας με τρομερό πλασέ έκανε το 2-0 για τους Ιταλούς
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Ο Δουβίκας σκόραρε για τρίτη σερί αγωνιστική στο Champions League, όταν με τρομερό πλασέ στο 49΄έγραψε το 2-0 για την Κόμο απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Ο Τάσος Δουβίκας συνεχίζει να «βομβαρδίζει» σε ευρωπαϊκό τερέν. Ο Έλληνας επιθετικός βρήκε δίχτυα για τρίτη σερί αγωνιστική στο Champions League κι έδωσε συνέχεια στην τρελή του φόρμα, αφού σκόραρε κι απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Μάικλ Κάρικ. Στο 49΄συγκεκριμένα ο Έλληνας επιθετικός βρέθηκε απέναντι από τον Λάμενς και με υπέροχο πλασέ έγραψε το 2-0 για την Κόμο με το τρίτο του γκολ στη διοργάνωση.
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