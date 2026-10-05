Γκατούζο: «Παίρνω κορτιζόνη εδώ και 15 χρόνια λόγω αυτοάνοσης ασθένειας»

Για την μάχη που δίνει επί 15 χρόνια κατά μιας αυτοάνοσης ασθένειας μίλησε ο Τζενάρο Γκατούζο, η οποία είχε οδηγήσει και στην αποχώρησή του από το ποδόσφαιρο.

Επί 15 χρόνια ο Τζενάρο Γκατούζο δίνει τη δική του μάχη. Ήταν το 2011 όταν ο παλαίμαχος Ιταλός μέσος διαγνώστηκε με την οφθαλμική μυασθένεια gravis, η οποία προκαλεί μυϊκή αδυναμία και έλλειψη μυϊκού ελέγχου στην περιοχή των ματιών.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Festival dello Sport», ο προπονητής της Λάτσιο αποκάλυψε πως παίρνει κορτιζόνη εδώ και 15 χρόνια για να το καταπολεμήσει, αλλά παραδέχθηκε πως είναι ευγνώμων που δεν βρίσκεται σε χειρότερη θέση.

«Παίρνω κορτιζόνη εδώ και 15 χρόνια επειδή, αν δεν χρησιμοποιήσω κορτιζόνη ή Diprospan, δεν μπορώ να δω σωστά. Και πρέπει να πω ότι, όλα αυτά τα χρόνια, πάντα σκεφτόμουν: "Υπάρχουν άνθρωποι με την ίδια ασθένεια που έχω εγώ που καταλήγουν κλινήρεις για 4 ή 5 μήνες, ανίκανοι να κινηθούν".

Σχετικά με αυτό, πάντα σκεφτόμουν: "Φανταστείτε να μου έλεγαν ότι μου είχαν απομείνει μόνο πέντε μήνες ζωής"».Όπως εξηγεί, η παραπάνω σκέψη ήταν το καμπανάκι που χρειαζόταν για να κόψει μαχαίρι το αλκοόλ: «Το έχω αποδεχτεί. Το αντιμετωπίζω. Δεν το αφήνω να με κυριαρχεί. Είμαι πιο δυνατός από την ασθένεια. Αλλά έχει ένα κόστος, επειδή το να παίρνω κορτιζόνη κάθε μέρα δεν είναι εύκολο.

Έχουν περάσει έξι χρόνια , σχεδόν επτά , από τότε που έχω πιει αλκοόλ. Σταμάτησα να πίνω εντελώς λόγω της κορτιζόνης. Διαφορετικά, θα ζύγιζα 200 κιλά. Αλλά προχωράμε μπροστά, γιατί πάντα υπάρχει κάτι πολύτιμο στη ζωή. Το σημαντικό είναι να κοιτάμε μπροστά, αρκεί ο Θεός να μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε», συμπλήρωσε.