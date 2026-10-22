Champions League: Όλα τα γκολ της βραδιάς
Πλούσιο ήταν το θέαμα και στην 3η αγωνιστική του Champions League, με τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης να μην απογοητεύουν. Με τον Τάσο Δουβίκα και την ονειρική Κόμο να διαλύουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνέχισε δυναμικά και δεν απογοήτευσε.
Λίγη ώρα αργότερα, Μπάγερν και Άρσεναλ αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στη ματσάρα της «Allianz Arena», την ώρα που η Ρεάλ έκανε πρόβα τζενεράλε πριν το Clasico με το χορταστικό 4-1 επί της Λειψίας. Δείτε παρακάτω όλα τα γκολ της βραδιάς.
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