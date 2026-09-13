Ντάνιελ Μαλντίνι: Ενεπλάκη σε τροχαίο μετά το νικητήριο γκολ στο Αταλάντα - Κάλιαρι
Η Κάλιαρι πέτυχε χθες (13/09) το βράδυ ένα μεγάλο «διπλό», καθώς επικράτησε με 2-1 της Αταλάντα στο Μπέργκαμο, χάρη στο νικητήριο γκολ-πέναλτι που πέτυχε ο Ντάνιελ Μαλντίνι και ανέβηκε στην πρώτη τετράδα της Serie A.
Ο γιος του θρυλικού αμυντικού των «Ροσονέρι» ωστόσο δεν πρόλαβε να χαρεί την επιτυχία του, καθώς ενεπλάκη σε ένα τροχαίο ατύχημα κόντα στη περιοχή του Μιλάνο και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.
Αναλυτικότερα, το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 5 τα ξημερώματα στην οδό Via Caracciolo, όπου συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα. Ο 24χρονος μέσος ήταν ανάμεσα στους έξι νεαρούς που είχαν το ατύχημα, στο οποίο τραυματίστηκαν επίσης δύο γυναίκες ηλικίας 20 και 22 ετών, αλλά και τρεις άλλοι άνδρες ηλικίας 19, 20 και 21 ετών. Σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας κανείς από τους εμπλεκόμενους δεν υπέστη κάποιο σοβαρό τραυματισμό.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν αμέσως στο σημείο με τρία ασθενοφόρα και ένα ιατρικό αυτοκίνητο. Ένα άτομο έλαβε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, ενώ τα υπόλοιπα πέντε μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο και οι αρχές διεξάγουν τώρα έρευνα για το ατύχημα και εργάζονται για να διαπιστώσουν το πώς ακριβώς προκλήθηκε η σύγκρουση.
.@CagliariCalcio, incidente nella notte per Daniel Maldini a Milano: le sue condizioni non sono gravihttps://t.co/aPLY1TfPrU— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 13, 2026
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