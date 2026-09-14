Ο γιος του Πάολο Μαλντίνι, Ντάνιελ, βρέθηκε θετικός σε αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες, μετά το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη τα ξημερώματα της Κυριακής (13/09).

Ο μεσοεπιθετικός της Κάλιαρι, Ντάνιελ Μαλντίνι, υπέστη κατάσχεση του διπλώματος οδήγησης του, αφού βρέθηκε πάνω από το νόμιμο όριο αλκοόλ που ορίζει η Ιταλία, σε αλκοτέστ που έκανε, μετά το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη.

Θυμίζουμε πως ο γιος του θρυλικού αμυντικού της Μίλαν ήταν ο οδηγός του ενός από τα δύο οχημάτων που συγκρούστηκαν σε μία περιοχή κοντά στο Μιλάνο νωρίς τα ξημερώματα της Κυριακής (13/09).

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη γειτονική χώρα, ο 24χρόνος διεθνής υποβλήθηκε σε δύο αλκοτέστ μετά το ατύχημα. Το πρώτο φέρεται να κατέγραψε 0,91 mg/l, ενώ το δεύτερο έδειξε 0,89 mg/l, και τα δύο αρκετά πάνω από το νόμιμο όριο της Ιταλίας, που είναι 0,8 mg/l.

Πέρα από το αλκοόλ, ο Μαλντίνι βρέθηκε θετικός και σε χρήση ναρκωτικών ουσιών, κάτι που, όπως είναι αναμενόμενο, θα έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα περαιτέρω τοξικολογικών εξετάσεων.

Dopo l’incidente stradale di domenica mattina all’alba, Daniel #Maldini è risultato positivo sia all’alcoltest e che al pre-test sull’assunzione di sostanze stupefacenti.



Lo scrive il Corriere della Sera. Sono attesi i risultati finali degli esami tossicologici. pic.twitter.com/mfEbmawHKf September 14, 2026

Ο δικηγόρος του, Ντανίλο Μπουοντζιόρνο, επιβεβαίωσε πάντως ότι ο παίκτης εξετάστηκε ενδελεχώς στο νοσοκομείο, όπου επιβεβαιώθηκε ότι απέφυγε τα χειρότερα και έτσι πήρε εξιτήριο. «Ο Ντάνιελ είναι καλά και δεν έχει τραυματισμό ή βλάβη», δήλωσε ο δικηγόρος.

Για την ιστορία, ο Μαλντίνι είχε αγωνιστεί στην εκτός έδρας νίκη της Κάλιαρι με 2-1 επί της Αταλάντα στο Μπέργκαμο το προηγούμενο βράδυ, πετυχαίνοντας μάλιστα και το νικητήριο πέναλτι.