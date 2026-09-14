Αρνητικές βγήκαν οι τοξικολογικές εξετάσεις του Ντανιέλ Μαλντίνι για χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ, με τον ποδοσφαιριστή να διαψεύδει πως οδηγούσε υπό την επήρεια.

Στο μάτι του κυκλώνα βρέθηκε τις τελευταίες ώρες ο ποδοσφαιριστής της Κάλιαρι, Ντανιέλ Μαλντίνι, και γιος του θρύλου της Μίλαν, Πάολο Μαλντίνι, όταν τα ιταλικά ΜΜΕ ισχυρίστηκαν πως βρέθηκε θετικός σε ποσότητες αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες κατά τον έλεγχο που υποβλήθηκε μετά το τροχαίο ατύχημα που ενεπλάκη.

Γρήγορα το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις στη γειτονική χώρα, με τον νεαρό ποδοσφαιριστή και την Κάλιαρι ωστόσο να προχωρούν σε διάψευση των σχετικών δημοσιευμάτων. Συγκεκριμένα ο Μαλντίνι δημοσίευσε στο Instagram τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για χρήση ναρκωτικών, τα οποία βγήκαν όλα αρνητικά.

Τη σκυτάλη πήρε λίγο αργότερα και η Κάλιαρι, η οποία επιβεβαίωσε με τη σειρά της τα αποτελέσματα των εξετάσεων και πρόσθεσε πως ο Μαλντίνι θα συμμετέχει κανονικά στην προπόνηση της ομάδας.

«Η Κάλιαρι ανακοινώνει ότι ο ποδοσφαιριστής Ντάνιελ Μαλντίνι, μετά από τις ειδήσεις που εμφανίστηκαν μέσω του Τύπου τις τελευταίες ώρες, υποβλήθηκε σε τοξικολογικούς ελέγχους. Όλες οι εξετάσεις που διενεργήθηκαν έδωσαν αρνητικό αποτέλεσμα.

Ο ποδοσφαιριστής θα είναι κανονικά παρών με την ομάδα σήμερα το απόγευμα στην επανέναρξη των προπονήσεων ενόψει των επόμενων αγώνων της ομάδας» τονίζεται στην ενημέρωση του συλλόγου.