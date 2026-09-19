Με τον Χρήστο Μανδά να αποκρούει πέναλτι στο 0-0, η Λάτσιο επικράτησε 2-0 της Βενέτσια εκτός έδρας και έπιασε κορυφή στη βαθμολογία της Serie A.

Μεγάλο διπλό με σπουδαίο Χρήστο Μανδά για τη Λάτσιο, που με τον Έλληνα τερματοφύλακα να αποκρούει πέναλτι, επιβλήθηκε 2-0 της Βενέτσια στη Βενετία και έπιασε Ρόμα και Ίντερ στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A.

Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο αλλά δεν κατάφεραν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα σε κάποια από τις ευκαιρίες που δημιούργησαν, με τον Μανδά να αποκρούει το πέναλτι του Γεμπόα στο 17ο λεπτό.

Αντιθέτως, οι Ρωμαίοι εμφανίστηκαν πιο ψύχραιμοι όταν τους παρουσιάστηκε η ανάλογη ευκαιρία, με τον Τσακάνι να ευστοχεί από τη λευκή βούλα για το 1-0 στο 51' και να δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του. Εννέα λεπτά αργότερα δε, ο Νοσλίν διπλασίασε τα τέρματα της Λάτσιο με ωραία κεφαλιά από κοντά. Το 2-0 ήταν το τελικό αποτέλεσμα, με την ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο να συνεχίζει αήττητη στο ιταλικό πρωτάθλημα.