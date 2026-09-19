Βενέτσια - Λάτσιο: Απέκρουσε πέναλτι ο Μανδάς

Γιάννης Πολιάς
Βενέτσια - Λάτσιο: Απέκρουσε πέναλτι ο Μανδάς

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Ο Χρήστος Μανδάς απέκρουσε πέναλτι και κράτησε το 0-0 στα πρώτα λεπτά της εκτός έδρας αναμέτρησης της Λάτσιο με τη Βενέτσια.

Μετά τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, και ο Χρήστος Μανδάς απέκρουσε πέναλτι, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να σταματά την εκτέλεση του Γεμπόα με τα πόδια και να κρατά το 0-0 ανάμεσα σε Βενέτσια και Λάτσιο στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης στη Βενετία.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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