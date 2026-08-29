Η Φιορεντίνα γιόρτασε τα 100 χρόνια ιστορίας της με εντός έδρας ήττα, 3-0, από τη Φροζινόνε... Νίκες για Ουντινέζε και Σασουόλο.

Η Φροζινόνε αποδείχτηκε... αγενής καλεσμένη, καθώς επικράτησε 3-0 της Φιορεντίνα εκτός έδρας, τη μέρα που οι Βιόλα γιόρταζαν έναν αιώνα από την ίδρυση του συλλόγου! Το Αρτέμιο Φράνκι φόρεσε τα καλά του για τη συμπλήρωση 100 ετών από τότε που γεννήθηκε η ομάδα της Φλωρεντίας, όμως οι παίκτες της δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, λίγες ημέρες μετά τον διασυρμό ενάντια στη Ρόμα.

Ραϊμόντο (26') και Μπρακάλια (38') έβαλαν γερές βάσεις νίκης από νωρίς για τους φιλοξενούμενους, με τον Ραϊμόντο να σκοράρει ξανά για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα στο 68ο λεπτό της αναμέτρησης.

Την ίδια ώρα, η Ουντινέζε περνούσε με 3-2 (32' Πιοτρόφσκι, 45' Καμαρά, 45+3' Εκέλενκαμπ – 37' Κολπάνι, 63' Βαρέλα) από τη Μόντσα, ενώ η Σασουόλο λύγιζε με 2-1 (32' Βολπάτο, 78' Μπεράρντι – 45+2' Κομούτσο) την Τορίντο εντός έδρας.