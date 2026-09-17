Μανδάς: Το δώρο... γενεθλίων της Λάτσιο προς τον ίδιο
Ο Χρήστος Μανδάς επέστρεψε το περασμένο καλοκαίρι στη Λάτσιο μετά τον δανεισμό του στη Μπόρνμουθ και έχει γίνει βασικό και αναντικατάστατο μέλος στα πλάνα του Τζενάρο Γκατούζο.
Ο Έλληνας πορτιέρε έχει σπάσει τα κοντέρ μέχρι στιγμής και έχει παίξει βασικό ρόλο στην πορεία της ομάδας μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Από την πλευρά του, ο ιταλικός σύλλογος επέλεξε να του κάνει ένα ξεχωριστό... δώρο.
Συγκεκριμένα, οι Ιταλοί έφτιαξαν ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του διεθνή τερματοφύλακα που κλείνει τα 25 χρόνια ζωής.
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