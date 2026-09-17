Μανδάς: Το δώρο... γενεθλίων της Λάτσιο προς τον ίδιο

Μανδάς: Το δώρο... γενεθλίων της Λάτσιο προς τον ίδιο

Νότης Χάλαρης
Μανδάς: Το δώρο... γενεθλίων της Λάτσιο προς τον ίδιο

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Λάτσιο έκανε ένα ιδιαίτερο... δώρο στον Χρήστο Μανδά για τα 25α γενέθλια του με ένα υπέροχο βίντεο με πρωταγωνιστή τον ίδιο.

Ο Χρήστος Μανδάς επέστρεψε το περασμένο καλοκαίρι στη Λάτσιο μετά τον δανεισμό του στη Μπόρνμουθ και έχει γίνει βασικό και αναντικατάστατο μέλος στα πλάνα του Τζενάρο Γκατούζο.

Ο Έλληνας πορτιέρε έχει σπάσει τα κοντέρ μέχρι στιγμής και έχει παίξει βασικό ρόλο στην πορεία της ομάδας μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Από την πλευρά του, ο ιταλικός σύλλογος επέλεξε να του κάνει ένα ξεχωριστό... δώρο.

Συγκεκριμένα, οι Ιταλοί έφτιαξαν ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του διεθνή τερματοφύλακα που κλείνει τα 25 χρόνια ζωής.

 
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SERIE A Τελευταία Νέα