Η Λάτσιο έκανε ένα ιδιαίτερο... δώρο στον Χρήστο Μανδά για τα 25α γενέθλια του με ένα υπέροχο βίντεο με πρωταγωνιστή τον ίδιο.

Ο Χρήστος Μανδάς επέστρεψε το περασμένο καλοκαίρι στη Λάτσιο μετά τον δανεισμό του στη Μπόρνμουθ και έχει γίνει βασικό και αναντικατάστατο μέλος στα πλάνα του Τζενάρο Γκατούζο.

Ο Έλληνας πορτιέρε έχει σπάσει τα κοντέρ μέχρι στιγμής και έχει παίξει βασικό ρόλο στην πορεία της ομάδας μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Από την πλευρά του, ο ιταλικός σύλλογος επέλεξε να του κάνει ένα ξεχωριστό... δώρο.

Συγκεκριμένα, οι Ιταλοί έφτιαξαν ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του διεθνή τερματοφύλακα που κλείνει τα 25 χρόνια ζωής.