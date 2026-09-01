Κόμο - Κεν: Στην αντίπαλο της ΑΕΚ ο Ιταλός επιθετικός
Σημαντική μεταγραφική ενίσχυση για την Κόμο, με την αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League να ανακοινώνει την απόκτηση του Μόιζε Κεν από τη Φιορεντίνα.
Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο ιταλικές ομάδες αφορά δανεισμό ενός έτους με οψιόν υποχρεωτικής αγοράς το επόμενο καλοκαίρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας θα δώσει ένα ποσό περίπου δέκα εκατομμυρίων ευρώ ως ενοίκιο, με την αγορά να γίνεται το 2027 για άλλα 25.
Ο 26χρονος επιθετικός μέτρησε 35 γκολ σε 79 συμμετοχές με τους Βιόλα την τελευταία διετία, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν και σε Γιουβέντους, Βερόνα, Έβερτον και Παρί Σεν Ζερμέν.
Como 1907 is pleased to announce the signing of Italian international forward Moise Kean from @acffiorentina on an initial loan, with an obligation to make the move permanent.— Como1907 (@Como_1907) September 1, 2026
Official statement ➡️ https://t.co/PJKnFXS9Xp pic.twitter.com/4F30ROYFUT
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