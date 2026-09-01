Τη μεταγραφή του Μόιζε Κεν από τη Φιορεντίνα ολοκλήρωσε η Κόμο.

Σημαντική μεταγραφική ενίσχυση για την Κόμο, με την αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League να ανακοινώνει την απόκτηση του Μόιζε Κεν από τη Φιορεντίνα.

Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο ιταλικές ομάδες αφορά δανεισμό ενός έτους με οψιόν υποχρεωτικής αγοράς το επόμενο καλοκαίρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας θα δώσει ένα ποσό περίπου δέκα εκατομμυρίων ευρώ ως ενοίκιο, με την αγορά να γίνεται το 2027 για άλλα 25.

Ο 26χρονος επιθετικός μέτρησε 35 γκολ σε 79 συμμετοχές με τους Βιόλα την τελευταία διετία, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν και σε Γιουβέντους, Βερόνα, Έβερτον και Παρί Σεν Ζερμέν.