Η Κόμο εξασφάλισε την έγκριση της UEFA και θα υποδεχθεί ΑΕΚ, Λειψία, Γιουνάιτεντ και Παρί Σεν Ζερμέν στο ανακαινισμένο «Τζουζέπε Σινιγκάλια».

Η Κόμο γνωρίζει πλέον οριστικά την έδρα στην οποία θα αγωνιστεί στην παρθενική συμμετοχή της στο Champions League. Ο ιταλικός σύλλογος εξασφάλισε την άδεια της UEFA και θα χρησιμοποιήσει το «Τζουζέπε Σινιγκάλια» για όλες τις εντός έδρας αναμετρήσεις του στη League Phase της διοργάνωσης.

Το προηγούμενο διάστημα είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο η Κόμο να μεταφέρει τους ευρωπαϊκούς αγώνες της στο Ρέτζιο Εμίλια ή στο Ούντινε, σε απόσταση αρκετών εκατοντάδων χιλιομέτρων, καθώς το γήπεδό της δεν πληρούσε τις απαιτούμενες προδιαγραφές για τη διεξαγωγή αναμετρήσεων του Champions League.

Τελικά, η λύση βρέθηκε και η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας θα παραμείνει στη φυσική της έδρα. Ο δήμαρχος της πόλης είχε γνωστοποιήσει την εξέλιξη μέσω Instagram στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, προτού ακολουθήσει η επιβεβαίωση από τον σύλλογο. Η Κόμο ανακοίνωσε την Τρίτη τη διάθεση των εισιτηρίων για τους τέσσερις εντός έδρας αγώνες της στη League Phase.

Το «Τζουζέπε Σινιγκάλια» (χωρητικότητας 13.000 θεατών) υποβλήθηκε σε εργασίες αναβάθμισης διάρκειας τριών μηνών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μεταξύ των παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν ήταν και η πλήρης ανακατασκευή μίας εξέδρας, προκειμένου το γήπεδο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της UEFA.

Η ευρωπαϊκή πρεμιέρα στην έδρα της Κόμο θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου, όταν η ιταλική ομάδα θα υποδεχθεί τη Λειψία. Θα ακολουθήσει η αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 21 Οκτωβρίου, ενώ στις 24 Νοεμβρίου στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια» θα φιλοξενηθεί η ΑΕΚ. Το πρόγραμμα των εντός έδρας αγώνων της Κόμο θα ολοκληρωθεί στις 20 Ιανουαρίου απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν.