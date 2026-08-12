Φενέρμπαχτσε: Ανακοίνωσε τον Ρομέλου Λουκάκου
Το τουρκικό πρωτάθλημα συνεχίζει να ενισχύεται σημαντικά, καθώς μετά τη μεταγραφή του Βλάχοβιτς στη Μπεσίκτας, η Φενέρμπαχτσε απάντησε με ανακοίνωση για την απόκτηση του Ρομέλου Λουκάκου.
Ο Βέλγος φορ πάει στη Φενέρ ως μεταγραφή από τη Νάπολι, με τους Παρτενοπέι να βάζουν στα ταμεία τους 6 εκατ. ευρώ. Οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν εύκολες στην αρχή, καθώς η πρώτη πρόταση που είχαν καταθέσει οι Τούρκοι είχε απορριφθεί.
Ο Λουκάκου έμεινε 2 χρόνια στο νότο της Ιταλίας, αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Νάπολι με απολογισμό 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και 15 γκολ. Η πρώτη σεζόν ήταν παραγωγική για εκείνον, ωστόσο υπήρξε σαφής πτώση στη δεύτερη, κάτι που έκανε τη διοίκηση της Νάπολι να κάμψει τις αντιστάσεις της και να αποδεκτεί τα 6 εκατ. της Φενέρμπαχτσε.
Romelu Lukaku Fenerbahçemizde! #BigRom pic.twitter.com/jlr5yq281K— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 12, 2026
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