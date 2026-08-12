H Φενέρμπαχτσε ενισχύεται σημαντικά, αφού ανακοίνωσε τον Ρομέλου Λουκάκου με μεταγραφή από τη Νάπολι.

Το τουρκικό πρωτάθλημα συνεχίζει να ενισχύεται σημαντικά, καθώς μετά τη μεταγραφή του Βλάχοβιτς στη Μπεσίκτας, η Φενέρμπαχτσε απάντησε με ανακοίνωση για την απόκτηση του Ρομέλου Λουκάκου.

Ο Βέλγος φορ πάει στη Φενέρ ως μεταγραφή από τη Νάπολι, με τους Παρτενοπέι να βάζουν στα ταμεία τους 6 εκατ. ευρώ. Οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν εύκολες στην αρχή, καθώς η πρώτη πρόταση που είχαν καταθέσει οι Τούρκοι είχε απορριφθεί.

Ο Λουκάκου έμεινε 2 χρόνια στο νότο της Ιταλίας, αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Νάπολι με απολογισμό 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και 15 γκολ. Η πρώτη σεζόν ήταν παραγωγική για εκείνον, ωστόσο υπήρξε σαφής πτώση στη δεύτερη, κάτι που έκανε τη διοίκηση της Νάπολι να κάμψει τις αντιστάσεις της και να αποδεκτεί τα 6 εκατ. της Φενέρμπαχτσε.