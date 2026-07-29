Η Μπρέσια πτώχευσε με απόφαση του Δικαστηρίου της πόλης, με τον ιστορικό σύλλογο να διαλύεται 115 χρόνια μετά την ίδρυσή του.

Ένα από τα πιο ιστορικά σωματεία του ιταλικού ποδοσφαίρου, η Μπρέσια, ρίχνει οριστικά τίτλους τέλους μετά από 115 χρόνια πορείας στις επαγγελματικές κατηγορίες, καθώς το Δικαστήριο της πόλης κήρυξε επίσημα την ομάδα σε πτώχευση.

Η «κατάρρευση» του συλλόγου οφείλεται σε μια σειρά από οικονομικά λάθη και διοικητικά προβλήματα. Πρώτα από όλα, η εταιρεία είχε συνολικά χρέη ύψους 20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα μισά αφορούσαν δάνεια που είχε πάρει και τα υπόλοιπα οφειλές προς διάφορους άλλους ιδιώτες.

Η κατάσταση αυτή χειροτέρεψε όταν αποδείχθηκε ότι η διοίκηση της Μπρέσια προσπάθησε να καλύψει μισθούς παικτών και διάφορα άλλα έξοδά της χρησιμοποιώντας στην ουσία ανύπαρκτα χρήματα. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στους απαραίτητους ελέγχους και στην επιβολή ποινής αφαίρεσης 8 βαθμών, με την ομάδα να υποβιβάζεται από τη Serie B.

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Τότε ο πρόεδρός της Μάσιμο Τσελίνο επέλεξε να μην δηλώσει τη συμμετοχή της Μπρέσια στο πρωτάθλημα της Serie C, με αποτέλεσμα η ιταλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου να ανακαλέσει την άδειά της!

Τον τελευταίο χρόνο είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες εξυγίανσης της όλης κατάστασης, αλλά η δικαιοσύνη έκρινε πως η ομάδα δεν θα μπορούσε να σωθεί με κανέναν τρόπο. Αυτό σημαίνει πως ο ιστορικός αυτός σύλλογος διαλύθηκε πλέον οριστικά, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στο ιταλικό ποδόσφαιρο.

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε πως τη φανέλα της Μπρέσια έχουν φορέσει μεταξύ άλλων θρύλοι όπως ο Ρομπέρτο Μπάτζο, ο Αντρέα Πίρλο και ο Πεπ Γκουαρδιόλα.