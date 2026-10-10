Δεν έχετε ξαναδεί τέτοια απόκρουση: Ο τερματοφύλακας της Βααλβάικ έδιωξε την μπάλα πάνω στη γραμμή εκτός ισορροπίας και με... τακουνάκι

Αν νομίζετε ότι έχετε δει την κορυφαία απόκρουση πάνω στη γραμμή, τότε απολαύστε την απίστευτη απόκρουση έκανε ο τερματοφύλακας της Βααλβάικ, Νικ Σικς, στην αναμέτρηση απέναντι στη Χέρκουλες.

Μετά τα όσα έγιναν στον αγώνα της Ολλανδίας με τη Γερμανίας, ένας 13χρονος έγινε viral από την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο, όμως ένα σκηνικό στη Β' Ολλανδίας, ήρθε για να του πάρει τα... ηνία. Ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στον αγώνα της Παρασκευής (9/10) ανάμεσα στη Χέρακλες και τη Βααλβάικ (3-0), με πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα Νικ Σικς.

Στο πρώτο ημίχρονο, εξελίχθηκε μια επικίνδυνη επίθεση από τους γηπεδούχους, με την μπάλα να έχει τροχιά προς τα δίχτυα και το γκολ να μοιάζει σχεδόν βέβαιο. Ο κίπερ της Βααλβάικ είχε ήδη χάσει τη σωστή τοποθέτηση του σώματος του, όμως αντέδρασε ακαριαία. Την τελευταία στιγμή κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα, ακριβώς πάνω στη γραμμή του τέρματος, χρησιμοποιώντας το πόδι του, πίσω από το πόδι στήριξης.

Η φάση αυτή κάνει το γύρο του διαδικτύου με πολλούς να εντυπωσιάζονται από την απίθανη απόκρουση του 22χρονου Ολλανδού και άλλοι να διχάζονται αν εν τέλη η μπάλα πέρασε τη γραμμή του τέρματος και έπρεπε να μετρήσει το γκολ.