Ο Τζον Στόουνς δε θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μάντσεστερ Σίτι, έπειτα από δέκα χρόνια παρουσίας στον σύλλογο.

Χωριστούς δρόμους θα ακολουθήσουν το καλοκαίρι Τζον Στόουνς και Μάντσεστερ Σίτι. Ο 31χρονος Άγγλος διεθνής αποχωρεί από τους Cityzens, ύστερα από δέκα χρόνια παρουσίας στη γαλάζια πλευρά της πόλης.

Σύμφωνα με πηγή του εξωτερικού, αρκετές ομάδες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του έμπειρου υψηλόσωμου κεντρικού αμυντικού, που θα κυκλοφορεί ως ελεύθερος στο μεταγραφικό παζάρι.

Οι Πολίτες απέκτησαν τον Στόουνς το 2016 από την Έβερτον έναντι ενός ποσού που προσέγγιζε τα 56 εκατ. ευρώ. Αγωνιζόμενος μια γεμάτη δεκαετία στον σύλλογο του Μάντσεστερ κατέκτησε έξι Πρωταθλήματα Αγγλίας, πέντε Λιγκ Καπ Αγγλίας, δύο FA Cup, δύο Σούπερ Καπ Αγγλίας, ένα ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, ένα Παγκόσμιο Συλλόγων και ένα Champions League.

Φέτος δε διανύει και την πιο παραγωγική του σεζόν στην ομάδα, καθώς έχει δεκαπέντε συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Με τα «Τρία Λιοντάρια» μετρά 87 συμμετοχές, τρία γκολ και τέσσερις ασίστ.

Να υπενθυμίσουμε πως είναι πιθανό να αποχαιρετήσει το Μάντσεστερ με ακόμη ένα Πρωτάθλημα, αφού η Σίτι μπήκε για τα καλά στο... κόλπο, μετά από τη νίκη εις βάρος της Άρσεναλ.