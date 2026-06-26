Μίλαν: Παίρνει τον Γκονζάλο Ράμος από την Παρί με ποσό ρεκόρ!
Τη φανέλα της Μίλαν προβάρει ο Γκονζάλο Ράμος! Οι Ροσονέρι ξεχώρισαν τον Πορτογάλο φορ για ενίσχυση στη γραμμή κρούσης αυτό το καλοκαίρι και πρόλαβαν τον ανταγωνισμό, δίνοντας τα χέρια με την Παρί Σεν Ζερμέν για ποσό ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου!
Όπως αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές έκλεισαν το deal για ένα ποσό που ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, αριθμός που κατατάσσει τον Πορτογάλο ως την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Μίλαν!
Μέχρι σήμερα ο σχετικός τίτλος ανήκει στον Ραφαέλ Λεάο, για τον οποίο οι Ροσονέρι είχαν εκταμιεύσει 49,5 εκατομμύρια για να τον κάνουν δικό τους από τη Λιλ πίσω στο 2019. Με τα μπόνους μάλιστα που έχουν συμφωνηθεί το ποσό μπορεί να ανέλθει μέχρι και τα 70 εκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ.
Από την πλευρά του ο Γκονζάλο Ράμος έχει συμφωνήσει ήδη με την ιταλική ομάδα και ετοιμάζεται να υπογράψει το συμβόλαιο που θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή. Την προηγούμενη σεζόν ο 25χρονος κατέγραψε συνολικά 45 συμμετοχές με τη φανέλα της Παρί, με απολογισμό δώδεκα γκολ και δυο ασίστ.
🚨🔴⚫️ BREAKING: Gonçalo Ramos to AC Milan, here we go! Deal agreed between the clubs and on player side.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2026
Club record signing for AC Milan, breaking Leão record as it was €50m — fee will be way in excess of this with add-ons.
Deal also done on player side. 🇵🇹 pic.twitter.com/UsFjbJE6QM
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