Η Μίλαν έχει κυκλώσει το όνομα του Γκονζάλο Ράμος για ενίσχυση στην αιχμή του δόρατος κι έχει προσεγγίσει ήδη την Παρί για τη μεταγραφή.

Ο Γκονζάλο Ράμος είναι ο εκλεκτός της Μίλαν για ενίσχυση στην επιθετική γραμμή. Οι Ροσονέρι βρίσκονται σε φάση αναζήτησης ενός σέντερ φορ που θα τους ανεβάσει επίπεδο και τελικά φαίνεται πως κατέληξαν στην περίπτωση του Γκονζάλο Ράμος.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η ιταλική ομάδα κατέθεσε ήδη πρόταση προς την Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση του Πορτογάλου φορ, ο οποίος την ίδια στιγμή διαπραγματεύεται τους όρους της συμφωνίας του.

Οι Ροσονέρι άλλωστε γνωρίζουν πως πρέπει να κλείσουν γρήγορα το deal, μιας και δεν είναι οι μοναδικοί που ασχολούνται με την περίπτωσή του. Ο Γκονζάλο φαίνεται να έχει συγκεντρώσει αρκετά βλέμματα από την Ευρώπη που θέλουν να τον αποκτήσουν και να τον πείσουν να μετακομίσει από την γαλλική πρωτεύουσα.

Παρά τις δυο κατακτήσεις Champions League εξάλλου, ο Πορτογάλος δεν είναι βασικός υπό τις οδηγίες του Λουίς Ενρίκε και μπορεί να αναζητήσει αλλού το μέλλον του για έξτρα αγωνιστικά λεπτά.