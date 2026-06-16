Εποχή Ρούμπεν Αμορίμ κι επίσημα στη Μίλαν, η οποία ανακοίνωσε την πρόσληψη του Πορτογάλου προπονητή με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.

Έξι μήνες μετά την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Ρούμπεν Αμορίμ σηκώνει ξανά μανίκια για να αναλάβει το τιμόνι της Μίλαν. Αφού έχασαν τη μάχη απέναντι στη Λίβερπουλ για τον Ιραόλα, οι Ροσονέρι έστρεψαν το βλέμμα τους στην περίπτωση του Πορτογάλου προπονητή, που παρέμενε χωρίς ομάδα από τις αρχές του 2026.

Τελικά οι δυο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για την έναρξη της συνεργασίας τους, με το ιταλικό κλαμπ να ανακοινώνει την πρόσληψή του στην τεχνική ηγεσία με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.

«Υπάρχουν φιλοδοξίες που σε συνοδεύουν σε όλη τη διάρκεια της καριέρας σου και το να προπονήσω τη Μίλαν ήταν πάντα μία από αυτές. Γνωρίζω ακριβώς τι σημαίνει αυτός ο σύλλογος: ιστορία, κύρος και μια εκπληκτική βάση φιλάθλων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Είναι μια πρόκληση που αποδέχομαι με περηφάνια και ενθουσιασμό, έχοντας πλήρη επίγνωση του τι αντιπροσωπεύουν αυτά τα χρώματα. Ανυπομονώ να ξεκινήσω και να ζήσω καθημερινά το πάθος που κινεί τη Μίλαν» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πορτογάλος στις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής των Ροσονέρι.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ θα διαδεχτεί τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι στον πάγκο, ως μια από τις πρώτες αλλαγές στη ριζική αναδιάρθρωση που σχεδιάζει το κλαμπ, το οποίο θα προχωρήσει σε μια σειρά από νέα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το οργανόγραμμα από τη νέα σεζόν.