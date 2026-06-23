Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας θέλει να φέρει στους Ατζούρι τους Κόντε και Μαλντίνι, όπως αποκάλυψε η Gazzetta dello Sport.

Νέα εποχή για το ιταλικό ποδόσφαιρο, καθώς ο Τζιοβάνι Μαλαγκό εξελέγη νέος πρόεδρος της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Μετά την αποχώρηση του Γκραβίνα, ο 67χρονος παράγοντας έλαβε το ποσοστό του 68,58% στις σχετικές εκλογές και είναι έτοιμος να πιάσει άμεσα δουλειά.

Ο Μαλαγκό, σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport θα κάνει ριζικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, που θα έχουν στο επίκεντρο την εθνική Ιταλίας. Όπως γράφουν στο ίδιο δημοσίευμα, στόχος του είναι να φέρει δύο τεράστιες προσωπικότητες του ιταλικού ποδοσφαίρου στη Σκουάντρα Ατζούρα.

Συγκεκριμένα, επιθυμεί τον Αντόνιο Κόντε για τη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή και τον Πάολο Μαλντίνι στον ρόλο του τεχνικού διευθυντή.

Η συμφωνία μάλιστα με τον θρύλο της Μίλαν θεωρείται σχεδόν κλεισμένη, από την άλλη πλευρά η περίπτωση του Κόντε είναι ακόμα στη φάση των διαπραγματεύσεων, όμως επικρατεί αισιοδοξία πως η έκβασή τους θα είναι θετική.