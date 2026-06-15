Η Αταλάντα ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μαουρίσιο Σάρι στον πάγκο, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο έως το 2029.

Ο Μαουρίσιο Σάρι αποχαιρέτησε τη Ρώμη και τη Λάτσιο, αλλά όχι και το ιταλικό ποδόσφαιρο. Όπως είχε γίνει γνωστό άλλωστε εδώ κι αρκετές εβδομάδες, ο έμπειρος προπονητής είχε δώσει τα χέρια με την Αταλάντα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία.

Έτσι κι έγινε, με τους Μπεργκαμάσκι να ανακοινώνουν με κάθε επισημότητα την έναρξη της συνεργασίας των δυο πλευρών, η οποία θα έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2029.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ιταλία, ο μισθός του Σάρι θα κυμαίνεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν, σε ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο για τον Ιταλό κόουτς. Την προηγούμενη σεζόν ο Σάρι οδήγησε τη Λάτσιο στην 9η θέση της Serie A, αλλά και στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου όπου ηττήθηκε από την Ίντερ.