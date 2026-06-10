Η Αταλάντα θέλει να αποκτήσει τον Άρντον Γιασάρι της Μίλαν, όμως εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί στον μιλανέζικο σύλλογο, δεν ξέρει που πρέπει να απευθυνθεί.

Η αλήθεια είναι πως υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα γύρω από την ομάδα της Μίλαν, η οποία ακόμα δεν ξέρει ποιος θα είναι ο προπονητής της την επόμενη σεζόν, με τον Όλιβερ Γκλάσνερ να είναι αυτή τη στιγμή ο επικρατέστερος υποψήφιος.

Ο Ραφαέλ Λεάο έχει ήδη καταστήσει σαφή την επιθυμία του να αποχωρήσει από τους Ροσονέρι, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που μιλούν με τους εκπροσώπους τους για να δουν αν μπορούν να πάρουν μία μεταγραφή.

Μία τέτοια περίπτωση είναι αυτή του Άρντον Γιασάρι, ο οποίος σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο βρίσκεται στο στόχαστρο της Αταλάντα. Η ομάδα από το Μπέργκαμο παρακολουθεί τον 23χρονο, ο οποίος είχε μια άτυχη σεζόν κατά την άφιξή του στην Ιταλία, καθώς λόγω σωματικών προβλημάτων, έπαιξε μόνο 17 παιχνίδια για τους Ροσονέρι, Τώρα όμως, ένας παλιός... θαυμαστής του έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Πιο συγκεκριμένα, ο νέος αθλητικός διευθυντής των Μπεργκαμάσκι, Κριστιάνο Τζιουντόλι, που τον ήθελε και κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Γιουβέντους, θέλει να τον φέρει στο Μπέργκαμο, με τον Μαουρίτσιο Σάρι να ενδιαφέρεται επίσης να συνεργαστεί με τον πρώην αστέρα της Μπριζ.

Το θέμα όμως έγκειται στο ότι αυτή τη στιγμή η Μίλαν δεν έχει, πέρα από προπονητή, ούτε αθλητικό ούτε τεχνικό διεθυντή, πράγμα που σημαίνει πως η Αταλάντα δεν ξέρει που να απευθυνθεί, ώστε να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της μεταγραφής, η οποία εκτιμάται πως θα ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

