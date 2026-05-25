Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Νάπολι αποτελεί και επίσημα από το μεσημέρι της Δευτέρας (25/5) ο Αντόνιο Κόντε.

Ο Ιταλός τεχνικός αποχωρεί από τους «Παρτενοπέι» μόλις έναν χρόνο μετά την κατάκτηση του Σκουντέτο με την ομάδα, καθώς το τελευταίο διάστημα ήρθε σε «ρήξη» με τον πρόεδρο του κλαμπ, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, κυρίως λόγω της εφετινής αγωνιστικής εικόνας.

Μοιραία λοιπόν ήρθε το... διαζύγιο, με τους Ναπολιτάνους να κάνουν μια ανάρτηση στα social media στην οποία ευχαριστούν τον 56χρονο τεχνικό για την παρουσία και το πρωτάθλημα που έφερε στον ιταλικό νότο μετά από τόσα χρόνια.

Ο Κόντε κάθισε στον πάγκο της Νάπολι σε 91 παιχνίδια, με απολογισμό 54 νίκες, 19 ισοπαλίες και 18 ήττες και φυσικά έχοντας κατακτήσει τη Serie A πέρσι (2024-2025) και το ιταλικό Σούπερ Καπ αυτής της σεζόν.