Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, αρκετές ομάδες του MLS έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον μέσο της Νάπολι, Κέβιν Ντε Μπρόινε.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σκίρα, το μέλλον του επιθετικού μέσου της Νάπολι, Κέβιν Ντε Μπρόινε, παραμένει αβέβαιο, με αρκετές ομάδες του MLS να εκφράζουν ενδιαφέρον για την απόκτηση του 34χρόνου Βέλγου.

Το τρέχον συμβόλαιο του με την ιταλική ομάδα διαρκεί μέχρι το επόμενο καλοκαίρι και περιλαμβάνει οψιόν επέκτασης για μια επιπλέον σεζόν, με τον μισθό του να ανέρχεται περίπου στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως συν τα όποια μπόνους.

Some #MLS’ Clubs have shown interest in #Napoli’s midfielder Kevin #DeBruyne, who is future is in doubt. KDB has a contract with Napoli until 2027 (€6,5M/year + bonuses) + option for 2028. #transfers June 2, 2026

Θυμίζουμε πως ο Ντε Μπρόινε εντάχθηκε στη Νάπολι το περασμένο καλοκαίρι με ελεύθερη μεταγραφή, μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Σίτι και σε 21 επίσημες εμφανίσεις με τη φανέλα των «παρτενοπέι» κατέγραψε 5 γκολ και 4 ασίστ.

Ο άλλοτε άσος των «Πολιτών» δήλωσε δημόσια πως θέλει να κάνει μια «συζήτηση» με τη Νάπολι σχετικά με το μέλλον του, αφού δεν απόλαυσε το ποδόσφαιρο υπό τις οδηγίες του Κόντε, ο οποίος και αποχώρησε πριν από λίγες ημέρες από την ομάδα.

«Έχω ακόμα έναν χρόνο στο συμβόλαιό μου, αλλά θέλω να κάνω μια συζήτηση με τη Νάπολι. Πέρυσι, επίσης, ειπώθηκαν ορισμένα πράγματα: "Θα παίξουμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο, θα κάνουμε αυτό και εκείνο", αλλά δεν συνέβησαν πολλά στην πραγματικότητα, και αυτό είναι κρίμα. Θέλω να απολαμβάνω όταν παίζω ποδόσφαιρο», τόνισε ο Ντε Μπρόινε σε πρόσφατη συνέντευξη του στη φλαμανδική εφημερίδα «Nieuwsblad».