«Φαβορί ο Αλέγκρι για τον πάγκο της Νάπολι»

Δημοσιεύματα από την Ιταλία κατονομάζουν τον Μαξ Αλέγκρι ως τον επικρατέστερο διάδοχο για να αντικαταστήσει τον Αντόνιο Κόντε στον πάγκο της Νάπολι.

Η «ανακύκλωση» στους πάγκους των ιταλικών συλλόγων συνεχίζεται. Μετά τη μετακίνηση του Μαουρίτσιο Σάρι στην Αταλάντα και του Τζενάρο Γκατούζο στη Λάτσιο, όλα δείχνουν πως ο Μαξ Αλέγκρι θα είναι ο διάδοχος του Αντόνιο Κόντε στη Νάπολι.

Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευμα της ιταλικής «Gazzetta Dello Sport» αναφέρει πως ο τεχνικός από την Τοσκάνη βρίσκεται στην «pole position» για να αναλάβει τα ηνία των «παρτενοπέι» λίγα μόλις 24ώρα μετά την απομάκρυνση του από τη Μίλαν.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο πρόεδρος της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, είναι εδώ και αρκετά χρόνια θαυμαστής του Αλέγκρι, ενώ ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Τζιοβάνι Μάνα, είναι επίσης μακροχρόνιος φίλος του, από τον καιρό που οι δύο τους βρίσκονταν στη Γιουβέντους.

Ωστόσο, ο Ντε Λαουρέντις, μετά και από το κακό «φίνις» της Μίλαν στη σεζόν, κάνει προσεκτική αξιολόγηση των επιλογών, με τον Βιντσέντσο Ιταλιάνο της Μπολόνια και τον Τιάγκο Μότα, να βρίσκονται επίσης ψηλά στη σχετική λίστα.

Από την πλευρά του, ο Ιταλιάνο είναι έτοιμος για αποφασιστικές συνομιλίες με την Μπολόνια σχετικά με το μέλλον του, ενώ παράλληλα η ευκαιρία να αγωνιστεί στο Champions League την επόμενη σεζόν θα μπορούσε να τον δελεάσει να δεχτεί τη δουλειά στη Νάπολι.