Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι ετοιμάζεται να αναλάβει και επίσημα τη Νάπολι, με το Sky Sport να αναφέρει πως θα υπογράψει συμβόλαιο έως το 2029 με τους «παρτενοπέι».

Η δεύτερη θητεία του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι στη Μίλαν δεν είχε την επιθυμητή εξέλιξη, με τους «Ροσονέρι» να μένουν εκτός Champions League και τη συνεργασία των δύο πλευρών να ολοκληρώνεται.

Παρότι αποχώρησε από τον σύλλογο, ο 58χρονος προπονητής συγκέντρωσε αρκετό ενδιαφέρον χάρη στο πλούσιο βιογραφικό του και φαίνεται πως έχει ήδη βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, ο Αλέγκρι έχει συμφωνήσει με τη Νάπολι και απομένουν μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της μετακίνησης.

Μάλιστα, αναμένεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο, δείγμα της εμπιστοσύνης που δείχνει η διοίκηση των «παρτενοπέι» στο πρόσωπό του, με τον ίδιο να ετοιμάζεται να αντικαταστήσει τον Αντόνιο Κόντε στην ομάδα του ιταλικού νότου, την οποία θέλει να επαναφέρει στην κορυφή της Serie A.