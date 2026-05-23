Λάτσιο - Πίζα 2-1: Νίκη με ανατροπή για τους Ρωμαίους
Η Λάτσιο έκλεισε μια απογοητευτική σεζόν στη Serie A κερδίζοντας με 2-1 την τελευταία της κατάταξης Πίζα για την 38η και τελευταία αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.
Στο πρώτο ημίχρονο η υποβιβασμένη Πίζα προηγήθηκε με τον Μορέο στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι Λατσιάλι απάντησαν άμεσα και μάλιστα έφεραν... τούμπα το ματς μέσα σε ένα δίλεπτο. Ντέλε-Μπασιρού στο 33' και Πέδρο στο 35' έκαναν το 2-1 για τους Ρωμαίους, οι οποίοι πήγαν στην ανάπαυλα προηγούμενοι.
Στο δεύτερο μέρος δεν άλλαξαν πολλά πράγματα, πέρα από πρόσωπα. Οι δύο προπονητές έκαναν αλλαγές αλλά το σκορ δεν διαφοροποιήθηκε. Η Λάτσιο κέρδισε με 2-1 την ουραγό Πίζα και έκλεισε με νίκη μια κατά τα άλλα απογοητευτική σεζόν.
Η ομάδα του Σάρι, που είναι με το ένα... πόδι εκτός ομάδας τερμάτισε στην 9η θέση της Serie A και έμεινε εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων για την επόμενη σεζόν, αφού έχασε και το Κύπελλο από την Ίντερ με 2-0.
Στον αντίποδα, οι φιλοξενούμενοι θα αγωνίζονται τη νέα σεζόν τη Serie B και υπενθυμίζουμε πως έχουν προπονητή τον γνώριμο από το σύντομο πέρασμα του ως παίκτης από τον Παναθηναϊκό, Όσκαρ Χίλιεμαρκ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.