Η Λάτσιο επικράτησε 2-1 με ανατροπή της ουραγού Πίζας και έκλεισε με νίκη τη χρονιά στη Serie A.

Η Λάτσιο έκλεισε μια απογοητευτική σεζόν στη Serie A κερδίζοντας με 2-1 την τελευταία της κατάταξης Πίζα για την 38η και τελευταία αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Στο πρώτο ημίχρονο η υποβιβασμένη Πίζα προηγήθηκε με τον Μορέο στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι Λατσιάλι απάντησαν άμεσα και μάλιστα έφεραν... τούμπα το ματς μέσα σε ένα δίλεπτο. Ντέλε-Μπασιρού στο 33' και Πέδρο στο 35' έκαναν το 2-1 για τους Ρωμαίους, οι οποίοι πήγαν στην ανάπαυλα προηγούμενοι.

Στο δεύτερο μέρος δεν άλλαξαν πολλά πράγματα, πέρα από πρόσωπα. Οι δύο προπονητές έκαναν αλλαγές αλλά το σκορ δεν διαφοροποιήθηκε. Η Λάτσιο κέρδισε με 2-1 την ουραγό Πίζα και έκλεισε με νίκη μια κατά τα άλλα απογοητευτική σεζόν.

Η ομάδα του Σάρι, που είναι με το ένα... πόδι εκτός ομάδας τερμάτισε στην 9η θέση της Serie A και έμεινε εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων για την επόμενη σεζόν, αφού έχασε και το Κύπελλο από την Ίντερ με 2-0.

Στον αντίποδα, οι φιλοξενούμενοι θα αγωνίζονται τη νέα σεζόν τη Serie B και υπενθυμίζουμε πως έχουν προπονητή τον γνώριμο από το σύντομο πέρασμα του ως παίκτης από τον Παναθηναϊκό, Όσκαρ Χίλιεμαρκ.