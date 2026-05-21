Ο πρόεδρος της Λάτσιο, Κλαούντιο Λοτίτο, «επιτέθηκε» στους παίκτες του, μετά τις ήττες της ομάδας από Ρόμα και Ίντερ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο αντίστοιχα.

Την Τετάρτη (20/05) ο γερουσιαστής του κόμματος «Forza Italia» και πρόεδρος της Λάτσιο, Κλαούντιο Λοτίτο, έκανε τη δική του ανασκόπηση αναφορικά με τη σεζόν των «Μπιανκοσελέστι» στη Serie A, ενώ παράλληλα απάντησε και στις φήμες περί αποχώρησης του Μαουρίτσιο Σάρι.

Αρχικά, σχετικά με τον χαμένο τελικό Κυπέλλου απέναντι στην Ίντερ, ο Λοτίτο σημείωσε σε αιχμηρό τόνο πως: «Χάσαμε με 2-0 από την Ίντερ, με ένα αυτογκόλ και μια μπάλα που τους χαρίσαμε, και μετά σπαταλήσαμε τρεις καθαρές ευκαιρίες μπροστά στην εστία. Τι έκανε η Ίντερ για να κερδίσει; Τίποτα. Τα κάναμε όλα μόνοι μας».

Claudio #Lotito sulla Finale di Coppa Italia: “Con l’#Inter abbiamo perso 2-0 per un autogol e una palla che abbiamo dato noi. Poi ci siamo mangiati 3 gol! Mi dite cosa ha fatto l’Inter per vincere?” pic.twitter.com/J84cFlwCns May 20, 2026

Αναφορικά με τους οπαδούς και το μποϊκοτάζ που κάνουν από την αρχή της χρονιάς στην ομάδα, ο ισχυρός άνδρας των Λατσιάλι τόνισε ότι: «Είμαι πρόεδρος εδώ και 22 χρόνια, έχω κερδίσει έξι τρόπαια, έχω οδηγήσει τη Λάτσιο πίσω στην Ευρώπη, μπορούμε να έχουμε μια σεζόν όπου τα πράγματα δεν θα πάνε τόσο καλά».

«Οι οπαδοί επικεντρώνονται στο παρόν. Θέλουν να κερδίσουν. Καταλαβαίνω την απογοήτευση τους, αλλά οι οπαδοί πρέπει να υποστηρίξουν την ομάδα. Είμαι ο πρόεδρος και θέλω να κάνω τη Λάτσιο αθάνατη, ανεξάρτητη ακόμη και από τον Κλαούντιο Λοτίτο. Πρέπει να προστατεύσω την ιστορία της Λάτσιο. Δεν μπορώ να την αφήσω να χαθεί».

«Αν το στάδιο παραμείνει άδειο, πρέπει να ρωτήσετε αυτούς που δεν έρχονται, δεν μπορώ να τους προσδιορίσω με σιγουριά. Δεν θέλουν να έρθουν; Μην έρθετε. Ίσως οι οπαδοί στη Ρώμη να μην είναι εκεί, αλλά υπάρχουν πολλοί σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στην Κίνα».

Claudio #Lotito 🎙 "If the stadium stays empty you have to ask those who don't come, I can't nail them down. They don't want to come? Don't come. Maybe the fans in Rome aren't there, but there are tons of them all over the world, even in China." #Lazio pic.twitter.com/909a44GZHW — LazioLand (@Lazio_Land) May 20, 2026

Για το ντέρμπι «Di Capitale» κόντρα στη Ρόμα που έβγαλε νικητές τους Τζαλορόσι ο πρόεδρος της Λάτσιο επισήμανε: «Εναντίον της Ρόμα δεχτήκαμε δύο ίδια γκολ από κόρνερ, θέλουμε να βάλουμε κάποιον στο γήπεδο που να μπορεί να μαρκάρει; Δεν είμαι εγώ αυτός που θα μπει στο γήπεδο...Αν οι παίκτες είχαν το θάρρος μου, τις μπ@λες που έχω εγώ, το παιχνίδι θα τελείωνε, θα κυριαρχούσαμε στους αγώνες. Το πρόβλημα είναι ότι όταν μπαίνουν στο γήπεδο, χ€ζ$νται πάνω τους».

Lotito: “Il derby? Prendi un gol da calcio d’angolo e poi il secondo uguale, ma vuoi mettere qualcuno che marca? In campo mica ci vado io… Giocare senza il tifo non è la stessa cosa ma anche con i tifosi non è cambiato nulla: con l’Inter abbiamo perso 2 a 0, un autogol e una… pic.twitter.com/SPCfRvdSev — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) May 20, 2026

Τέλος, για τις φήμες περί αποχώρησης του προπονητή της ομάδας, Μαουρίτσιο Σάρι και της ενδεχόμενης μετακίνησης του στη Νάπολι, ο Λοτίτο ήταν σαφής. «Ο Σάρι έχει συμβόλαιο με τη Λάτσιο, εγώ είμαι ο πρόεδρος του συλλόγου, οπότε τι θέλετε από εμένα; ​​Ρωτήστε αυτόν. Ο προπονητής έχει συμβόλαιο μαζί μας, τελεία και παύλα».