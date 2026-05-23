Συνέντευξη στην Gazzetta dello Sport έδωσε ο Τάσος Δουβίκας, που αναφέρθηκε στην πορεία του στην Κόμο, τη συνεργασία με τον Φάμπρεγας και τα κατορθώματά του στη Serie A.

Ο Τάσος Δουβίκας αποτέλεσε μία από τις αποκαλύψεις της σεζόν στη Serie A, με τον Έλληνα επιθετικό να καθοδηγεί την Κόμο στον δρόμο προς την ευρωπαϊκή έξοδο και να συνεργάζεται άψογα με τον Σεσκ Φάμπρεγας. Για όλα αυτά, ο 26χρονος φορ μίλησε στην Gazzetta dello Sport, με τη συνέντευξή του να περιλαμβάνει πολλές ωραίες ατάκες για την ομάδα του αλλά και τον Ισπανό προπονητή.

Αναλυτικά:

Τι κλίμα υπάρχει στα αποδυτήρια; Είστε πιο συγκεντρωμένοι ή πιο χαλαροί;

«Είμαστε συγκεντρωμένοι. Ξέρουμε ότι απομένει ακόμη ένα παιχνίδι που μπορεί να μας χαρίσει ένα όνειρο, οπότε όλοι είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι. Από την άλλη, παίζουμε όμορφο ποδόσφαιρο και είναι σημαντικό να το απολαμβάνεις. Νομίζω ότι σε όλη τη διάρκεια της σεζόν κρατήσαμε και τη χαρά του παιχνιδιού».



Η Κρεμονέζε παλεύει για την παραμονή. Τι ματς περιμένετε;

«Πολύ δύσκολο. Και οι δύο ομάδες παίζουν για κάτι σημαντικό, οπότε είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε “καυτή” ατμόσφαιρα και μια ομάδα που θέλει οπωσδήποτε να κερδίσει. Δεν επιτρέπονται λάθη».



Ίσως να μην υπάρχουν οι φίλαθλοί σας. Πόσο σημαντικοί είναι εκτός έδρας;

«Πάρα πολύ. Μας ακολούθησαν όλη τη χρονιά και δεν μας άφησαν ποτέ χωρίς στήριξη. Μας έσπρωξαν στις δύσκολες στιγμές, σκέφτομαι κυρίως το ματς με τη Ρόμα όταν χάναμε 1-0».



Εκεί όπου μπήκες αλλαγή και ισοφάρισες. Στην αρχή ο Φάμπρεγας σε ενάλλασσε με τον Μοράτα, μετά όμως πήρες προβάδισμα. Ήταν εκεί το σημείο καμπής;

«Όχι, δεν υπήρξε κάποιο σημείο καμπής. Πάντα είχα τον χώρο μου και δεν πιστεύω ότι υπάρχουν ιεραρχίες στην ομάδα. Δουλεύω σκληρά και θέτω τον εαυτό μου στην υπηρεσία της ομάδας. Μετά, ο προπονητής αποφασίζει».



Βασικός χωρίς γκολ ή αλλαγή και γκολ;

«Ο επιθετικός ζει για το γκολ».

Δεύτερος σκόρερ της Serie A. Περίμενες τέτοια σεζόν;

«Δεν μπορώ παρά να είμαι ικανοποιημένος, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά. Πρέπει να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου που με βάζουν πάντα σε θέση να αποδίδω. Κατά τα άλλα, πάντα δουλεύω σκληρά, περνάω πολύ χρόνο στο γυμναστήριο και στο γήπεδο προπόνησης. Μέσα μου θέλω συνεχώς να βελτιώνομαι».



Ο αμυντικός που σε δυσκόλεψε περισσότερο;

«Υπάρχουν πολλοί. Αν πρέπει να πω έναν, ο Ντικά».



Σε τι θεωρείς ότι βελτιώθηκες περισσότερο με τον Σεσκ Φάμπρεγας;

«Ίσως στην ανάγνωση του παιχνιδιού. Νιώθω πιο ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Ο κόουτς είναι εξαιρετικός τόσο στο ψυχολογικό όσο και στο τακτικό κομμάτι. Μας αφήνει μεγάλη ελευθερία, δίνει αρχές και μας καλεί να σκεφτόμαστε».



Γενναιόδωρος αλλά και εγωιστής - δύο χαρακτηριστικά που μοιάζουν αντίθετα για έναν φορ.

«Εξαρτάται από τη στιγμή. Το ποδόσφαιρο είναι στιγμές και επιλογές. Η σωστή επιλογή τη σωστή στιγμή κάνει τη διαφορά. Κάποιες φορές είναι καλύτερο να σουτάρεις, άλλες να πασάρεις».



Το γκολ σου στη Γένοβα, μετά από 21 συνεχόμενες πάσες, περιγράφει τη φιλοσοφία της Κόμο.

«Ακριβώς. Αυτοί είμαστε: μια ομάδα που σκέφτεται, χτίζει με υπομονή και ξέρει τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Θέλουμε πάντα να κυριαρχούμε στο παιχνίδι. Αυτή είναι η νοοτροπία και η δύναμή μας».



Και ως άνθρωπος; Πώς είναι να ζείτε σαν «μεγάλη οικογένεια»;

«Περνάμε υπέροχα και νομίζω φαίνεται από τον τρόπο που συνεργαζόμαστε στο γήπεδο και από το πώς παλέψαμε όλοι μαζί για τον στόχο. Είμαστε πολύ δεμένη ομάδα και θυσιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον».



Αν δεν γινόσουν ποδοσφαιριστής, θα ήσουν επαγγελματίας παίκτης μπιλιάρδου; Υπάρχουν κοινά στοιχεία;

«Πρέπει να σκέφτεσαι, κάποιες φορές να παίζεις με δύναμη και άλλες με λεπτότητα. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, αλλά ναι, ίσως είναι ωραία αναλογία. Βέβαια στο μπιλιάρδο έχεις περισσότερο χρόνο να σκεφτείς».



Ελληνική ή ιταλική κουζίνα;

«Η ιταλική κουζίνα είναι φανταστική και μου αρέσει πάρα πολύ. Η ελληνική μου θυμίζει το σπίτι. Ας πούμε ότι το σκορ είναι… 3-3».