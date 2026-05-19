Ο Αντόνιο Κόντε αποφάσισε να φύγει από τη Νάπολι μετά το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν για τους Παρτενοπέι.

Τέλος εποχής για τον Αντόνιο Κόντε στη Νάπολι! Σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού ο έμπειρος Ιταλός κόουτς αποφάσισε να αποχωρήσει από τον σύλλογο της Νότιας Ιταλίας μετά το τελευταίο παιχνίδι των Ναπολιτάνων για την τρέχουσα σεζόν.

Ο έγκριτος Ιταλός μεταγραφολόγος Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως ο 56χρονος προπονητής έχει πάρει την εν λόγω απόφαση εδώ και έναν μήνα, και έχει ενημερώσει ήδη τον ισχυρό άνδρα του συλλόγου, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις.

Μάλιστα η δημοσίευση αναφέρει πως δεν θα υπάρξει κάποια αποζημίωση απόλυσης για το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών. Επίσης δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν αναφορικά με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του Ιταλού, παρά τα σενάρια που υποστηρίζουν πως ο ίδιος θα αναλάβει την Εθνική Ιταλίας και ο Μαουρίτσιο Σάρι θα είναι ο διάδοχός του στον πάγκο των Παρτενοπέι.

Ο Κόντε κάθισε στον πάγκο της ομάδας το καλοκαίρι του 2024 και την οδήγησε στην κατάκτηση της Serie A, από την πρώτη κιόλας σεζόν.