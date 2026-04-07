Ο Κόντε απάντησε στις φήμες περί επιστροφής στον πάγκο της εθνικής Ιταλίας

Σε δηλώσεις του μετά τη νίκη της Νάπολι επί της Μίλαν, ο Αντόνιο Κόντε αναφέρθηκε στην ενδεχόμενη επιστροφή του στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Ιταλίας.

Μετά τη νίκη της Νάπολι με 1-0 επί της Μίλαν, ο προπονητής των «παρτενοπέι», Αντόνιο Κόντε, απάντησε στις φήμες που αφορούσαν μια πιθανή επιστροφή του στην εθνική ομάδα της Ιταλίας, παραδεχόμενος ότι το μέλλον του στον σύλλογο του ιταλικού νότου παραμένει αβέβαιο.

Η φημολογία αυτή έρχεται μετά την αποτυχία της Ιταλίας να προκριθεί στην τελική φάση του Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, μετά την ήττα στα πλέι-οφ από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη.

«Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να έχουν κάτι να γράψουν και είναι φυσιολογικό το όνομά μου να εμφανίζεται ανάμεσα στους υποψηφίους. Αν ήμουν Πρόεδρος της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, θα θεωρούσα τον εαυτό μου υποψήφιο μαζί με άλλους».

Ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος από το 2014 έως και το 2016 είχε βρεθεί στον πάγκο των «Ατζούρι», εξέφρασε την αγάπη του για τον ρόλο, σημειώνοντας ότι «το να εκπροσωπείς τη χώρα σου είναι κάτι υπέροχο» και ότι βρίσκει την πρόταση κολακευτική. Ωστόσο, τόνισε ότι το συμβόλαιο του με τη Νάπολι έχει ισχύ για έναν ακόμη χρόνο, με την τελική του απόφαση να αναβάλλεται μέχρι το καλοκαίρι.

«Η αλήθεια είναι πως έχω συμβόλαιο με τον σύλλογο, αλλά στο τέλος της σεζόν θα συζητήσουμε τα πάντα με τον πρόεδρο και θα δούμε τι θα γίνει».

Αναλογιζόμενος την κατάσταση του ιταλικού ποδοσφαίρου μετά την αποτυχία πρόκρισης της χώρας σε τρίτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Κόντε, σε σοβαρό τόνο, υποστήριξε ότι «κάτι πρέπει να αλλάξει» και ότι οι συλλογικοί ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να αναλάβουν δράση, επειδή «όλοι νοιαζόμαστε για την εθνική ομάδα».

«Ένα πράγμα με απογοητεύει: αν είχαμε προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο στα πέναλτι, ο κόσμος θα μιλούσε για ένα μεγάλο επίτευγμα, για ένα υγιές ποδοσφαιρικό σύστημα. Στο τέλος, τα αποτελέσματα αλλάζουν τις κρίσεις. Κάθε φορά που αποτυγχάνουμε να προκριθούμε, ο κόσμος λέει ότι όλα πρέπει να αλλάξουν. Αφού χάσαμε τρία Παγκόσμια Κύπελλα, κάτι πραγματικά συνταραχτικό πρέπει να γίνει».

«Όταν ήμουν προπονητής της εθνικής ομάδας, γινόταν πολλή κουβέντα, αλλά έβρισκα μικρή υποστήριξη από τους συλλόγους. Τώρα όλα πρέπει να αλλάξουν; Ακόμα και στην αποτυχία υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διατηρηθούν, αλλά χρειάζεσαι ανθρώπους που καταλαβαίνουν και θέλουν να δράσουν, αλλιώς μιλάμε για μια εβδομάδα και μετά ξεχνάμε τα προβλήματα. Αν τα πράγματα δεν λειτουργούν, δεν λειτουργούν, ακόμα κι αν προκριθείς. Αν είχαμε προκριθεί, θα υπήρχαν θριαμβολογίες».

«Χρειαζόμαστε ισορροπία, αν πραγματικά νοιαζόμαστε για το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν ποιοτικοί παίκτες, κάτι πρέπει να γίνει, γιατί όλοι νοιαζόμαστε για την εθνική ομάδα και είμαστε απογοητευμένοι που θα παρακολουθούμε τους άλλους να παίζουν εκεί».