Πάρμα - Ρόμα 2-3: Παλεύει για το Champions League με σούπερ ανατροπή στις καθυστερήσεις
Τεράστια ανατροπή για τη Ρόμα που την κρατάει ζωντανή στο κυνήγι του Champions League. Αν και μέχρι το 90΄+4΄έχαναν με 2-1 στην έδρα της Πάρμα του σκόρερ, Στρεφέτσα, οι Ρωμαίοι γύρισαν το ματς με δυο γκολ στις καθυστερήσεις και με το τελικό 3-2 πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής την πρώτη τετράδα, αφού πλέον είναι ισόβαθμοι με τη Μίλαν.
Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 22΄με εύστοχο πέναλτι του Μάλεν, όμως η Πάρμα έφερε το ματς στα ίσα στο 47΄με γκολ του Στρεφέτσα, ο οποίος αγωνίζεται φέτος ως δανεικός στη Serie A από τον Ολυμπιακό.
Στο 87΄ο Κεϊτά ανέτρεψε το σκορ για τους γηπεδούχους και φάνηκε να ρίχνει την Ρόμα στο καναβάτσο, όμως οι Τζαλορόσι γύρισαν το ματς στο τέλος. Αρχικά στο 90΄+4΄ο Ρεντς ισοφάρισε σε 2-2 και στο 90΄+11΄ο Μάλεν ολοκλήρωσε μια απίστευτη ανατροπή από την άσπρη βούλα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.