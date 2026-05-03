Διπλό τίτλου για τη Μπριζ, η οποία με τον Τζόλη να βρίσκει δίχτυα επικράτησε 3-1 επί της Άντερλεχτ και ανέβηκε στην κορυφή στο Βέλγιο!

Φούλαρε για πρωτάθλημα η Μπριζ με υπογραφή του Χρήστου Τζόλη! Με τον Έλληνα επιθετικό να βρίσκει δίχτυα, η Μπριζ πήρε διπλό τίτλου με 3-1 επί της Άντερλεχτ και προσπέρασε στο +1 την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για να βρεθεί στην κορυφή του βελγικού πρωταθλήματος.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με φόρα στο ματς κι άνοιξαν το σκορ στο 9΄με αυτογκόλ του Άνχελι. Στο 59΄ο Φορμπς έγραψε το 2-0 και δυο λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Τζόλη να γράψει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερς.

Έπειτα από κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας, ο Έλληνας επιθετικός έτρεξε το μισό γήπεδο κι εκτέλεσε άψογα από πλάγια θέση για το 3-0! Το μόνο που κατάφερε η Άντερλεχτ ήταν να μειώσει στο τελικό 3-1 στο 83΄, σε μια νίκη που έφερε το Μπριζ στην κορυφή της βαθμολογίας, τέσσερις αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-offs.