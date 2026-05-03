Πρωταθλήτρια Ιταλίας στέφθηκε η Ίντερ, που επικράτησε 2-0 της Πάρμα εντός έδρας και σφράγισε το σκουντέτο.

Για 21η φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από μία διετία, η Ίντερ στέφθηκε πρωταθλήτρια Ιταλίας! Η ομάδα του Κριστιάν Κίβου επικράτησε 2-0 εντός έδρας της Πάρμα του Γκάμπριελ Στρεφέτσα και εξασφάλισε το σκουντέτο, καθώς ξέφυγε στο +12 από τους διώκτες της τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της Serie A.

Όλα έδειχναν ότι το πρώτο μέρος θα ολοκληρωνόταν χωρίς σκορ, ωστόσο στην τελευταία φάση πριν την ανάπαυλα ο Ζιελίνσκι βρήκε τον Τουράμ μέσα στην περιοχή και εκείνος τελείωσε ωραία τη φάση από τα δεξιά ανοίγοντας το σκορ για τους γηπεδούχους. Οι Νερατζούρι είχαν μπόλικες ευκαιρίες και για άλλα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο αλλά για αρκετή ώρα δεν μπορούσαν να τις μετουσιώσουν σε κάποιο τέρμα, μέχρι ο Μαρτίνες να πατήσει περιοχή από τα δεξιά και να βγάλει φάτσα με την κενή εστία τον Μχιταριάν, που σφράγισε τη νίκη της ομάδας του στο 80ό λεπτό της αναμέτρησης.

Η λήξη του αγώνα βρήκε τους χιλιάδες οπαδούς της Ίντερ που είχαν γεμίσει το Τζουζέπε Μεάτσα να πανηγυρίζουν έξαλλα την κατάκτηση του τροπαίου, με την οποία οι Νερατζούρι άφησαν στο -2 τη Μίλαν - την ώρα που η Γιουβέντους είναι πρώτη στη λίστα με 36 πρωταθλήματα.