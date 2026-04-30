Άσλεϊ Γιανγκ: Αποσύρεται από το ποδόσφαιρο
Μετά από μια γεμάτη καριέρα που διήρκεσε 23 χρόνια, ο Άσλεϊ Γιανγκ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τη δράση σε ηλικία 40 ετών.
Ο πρώην άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής Αγγλίας, που από το 2025 αγωνίζεται με τη φανέλα της Ίπσουιτς, γνωστοποίησε την απόφασή του με μια συγκινητική ανάρτηση που έκανε, χαρακτηρίζοντας την καριέρα του ως ένα «όνειρο που έγινε πραγματικότητα».
Ο Γιανγκ κρεμάει τα παπούτσια του γεμάτος, έχοντας κατακτήσει την Premier League με τους Κόκκινους Διαβόλους, τη Serie A με την Ίντερ ως ο τρίτος Άγγλος που το καταφέρνει στην ιστορία της, ενώ φόρεσε 39 φορές τη φανέλα με το εθνόσημο, φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά του Μουντιάλ το 2018.
Το τελευταίο παιχνίδι στην καριέρα του θα το δώσει το Σάββατο (2/5) κόντρα στην ΚΠΡ. Το τελευταίο διάστημα ήταν εκτός δράσης λόγω ενός τραυματισμού στο ισχίο του, ωστόσο θα είναι παρών στο γήπεδο ελπίζοντας το «αντίο» του να συνοδευτεί και με την άνοδο της Ίπσουιτς στην Premier League.
Αναλυτικά όσα έγραψε
«Από τη Σέφτον Ρόουντ στη Βίκαρεϊτζ Ρόουντ, στο Βίλα Παρκ, στο Γουέμπλεϊ, στο Όλντ Τράφορντ, στο Σαν Σίρο, πίσω στο Βίλα Παρκ, στο Γκούντισον Παρκ και τέλος στο Πόρτμαντ Ρόουντ. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι που μόνο το ονειρευόμουν ως παιδί! Αλλά με αυτό το όνειρο πρέπει να υπάρξει και ένα τέλος και το Σάββατο ίσως είναι ο τελευταίος αγώνας της επαγγελματικής μου καριέρας. 23 χρόνια και τέλος!»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.