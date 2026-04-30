Ο Άσλεϊ Γιανγκ με ένα συγκινητικό μήνυμά του ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να σταματήσει το ποδόσφαιρο, μετά από μια σπουδαία καριέρα στη Γιουνάιτεντ και την εθνική Αγγλίας.

Μετά από μια γεμάτη καριέρα που διήρκεσε 23 χρόνια, ο Άσλεϊ Γιανγκ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τη δράση σε ηλικία 40 ετών.

Ο πρώην άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής Αγγλίας, που από το 2025 αγωνίζεται με τη φανέλα της Ίπσουιτς, γνωστοποίησε την απόφασή του με μια συγκινητική ανάρτηση που έκανε, χαρακτηρίζοντας την καριέρα του ως ένα «όνειρο που έγινε πραγματικότητα».

Ο Γιανγκ κρεμάει τα παπούτσια του γεμάτος, έχοντας κατακτήσει την Premier League με τους Κόκκινους Διαβόλους, τη Serie A με την Ίντερ ως ο τρίτος Άγγλος που το καταφέρνει στην ιστορία της, ενώ φόρεσε 39 φορές τη φανέλα με το εθνόσημο, φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά του Μουντιάλ το 2018.

Το τελευταίο παιχνίδι στην καριέρα του θα το δώσει το Σάββατο (2/5) κόντρα στην ΚΠΡ. Το τελευταίο διάστημα ήταν εκτός δράσης λόγω ενός τραυματισμού στο ισχίο του, ωστόσο θα είναι παρών στο γήπεδο ελπίζοντας το «αντίο» του να συνοδευτεί και με την άνοδο της Ίπσουιτς στην Premier League.

Αναλυτικά όσα έγραψε

«Από τη Σέφτον Ρόουντ στη Βίκαρεϊτζ Ρόουντ, στο Βίλα Παρκ, στο Γουέμπλεϊ, στο Όλντ Τράφορντ, στο Σαν Σίρο, πίσω στο Βίλα Παρκ, στο Γκούντισον Παρκ και τέλος στο Πόρτμαντ Ρόουντ. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι που μόνο το ονειρευόμουν ως παιδί! Αλλά με αυτό το όνειρο πρέπει να υπάρξει και ένα τέλος και το Σάββατο ίσως είναι ο τελευταίος αγώνας της επαγγελματικής μου καριέρας. 23 χρόνια και τέλος!»