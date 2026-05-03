Η Γιουβέντους στραβοπάτησε κόντρα στην υποβιβασμένη Βερόνα, έμεινε στο 1-1 και δεν λέει να κλειδώσει την έξοδο στο επόμενο Champions League.

Δεν τελειώνει τη δουλειά η Γιουβέντους και η μάχη της τετράδας παραμένει ζωντανή. Η Κόμο μπορεί το Σάββατο (2/5) να έμεινε στην ισοπαλία με τη Νάπολι, όμως η Γηραιά Κυρία δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία... Ίσα-ίσα έμεινε στο 1-1 απέναντι στην υποβιβασμένη Βερόνα κι απέτυχε να κλειδώσει την πρόκριση στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Οι φιλοξενούμενοι μάλιστα προηγήθηκαν στο 34΄με γκολ του Μπόουι κι έριξε στο καναβάτσο τους παίκτες του Λουτσιάνο Σπαλέτι, οι οποίοι τουλάχιστον έσωσαν τον βαθμό στο 62΄με τον Βλάχοβιςτ να σκοράρει το 1-1. Δεύτερο γκολ ωστόσο δεν βρήκε ποτέ, με τη Γιουβέντους να μένει στην ισοπαλία και στο +3 απέναντι στην Κόμο, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Serie A.