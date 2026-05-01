Βαθιά ανάσα πήρε η Λέτσε, που επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Πίζα, η οποία με τη σειρά της υποβιβάστηκε στη Serie B, μαζί με τη Βερόνα.

Λίγες ώρες αφότου η Βενέτσια εξασφάλισε την άνοδο στη Serie A, μάθαμε και δύο από τις τρεις ομάδες που θα κάνουν το αντίθετο δρομολόγιο, με την Πίζα να υποβιβάζεται μετά από μόλις μία σεζόν στα σαλόνια, ύστερα από την εντός έδρας ήττας, 2-1, από τη Λέτσε - και τη Βερόνα να πέφτει και αυτή στη Serie B.

Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς σκορ, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με δυνατό σουτ του Μπάντα στο 52'. Εντούτοις, τέσσερα λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι έφτασαν στην ισοφάριση με εξαιρετικό βολέ του Λέρις από πλάγια θέση. Η Λέτσε ανέκτησε το προβάδισμα στο 65', όταν ο Σεντίρα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά μετά από ασύλληπτη ατομική ενέργεια του Πιερότι, που έφτασε από την άμυνά του στην αντίπαλη περιοχή!

Το 2-1 ήταν το τελικό αποτέλεσμα, με την Πίζα να αποχαιρετά τη μεγάλη κατηγορία έναν χρόνο μετά τη μεγάλη της επιστροφή και τους νικητές να κάνουν μεγάλο βήμα παραμονής, καθώς ξέφυγαν στο +4 από την τελευταία τριάδα της βαθμολογίας με ματς περισσότερο.