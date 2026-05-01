Η Βενέτσια θα είναι και πάλι στην πρώτη... σκηνή του ιταλικού ποδοσφαίρου, καθώς εξασφάλισε την άνοδο στη Serie A, ένα ματς πριν το φινάλε του πρωταθλήματος.

Βενέτσια η επιστροφή! Οι Βενετοί ανήκουν και πάλι στη Serie A, καθώς η ισοπαλία με τη Σπέτσια (2-2) εξασφάλισε και μαθηματικά τον προβιβασμό τους στα... σαλόνια.

Η Βενέτσια έχει συλλέξει 79 βαθμούς σε 37 αγώνες, η δεύτερη Φροζινόνε 78 και η τρίτη Μόντσα 75. Έτσι ο σύλλογος της Βόρειας Ιταλίας είναι και επίσημα ξανά στην πρώτη κατηγορία, με ένα ματς να απομένει για το φινάλε.

Στη Serie B δύο ομάδες ανεβαίνουν απευθείας, ενώ αυτές που βρίσκονται στις θέσεις 3-8 δίνουν αναμετρήσεις νοκ άουτ για το τρίτο εισιτήριο. Στις υπόλοιπες θέσεις τίποτα δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη, με τα τελευταία ματς να αναμένονται συναρπαστικά.

Υπενθυμίζουμε πως η Βενέτσια υποβιβάστηκε πέρυσι, ούσα 19η με 29 βαθμούς. Φέτος διανύει μια κυριαρχική σεζόν, αφού έχει σημειώσει 75 τέρματα σε 37 ματς και έχει δεχθεί μόλις 31.

Δύο παίκτες του σωματείου της Βενετίας βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα της λίγκας σε γκολ και ασίστ. Ο λόγος για τους Αντρέα Αντοράντε, που είναι δεύτερος σκόρερ με 17 γκολ και Τζον Γεμπόα, που έχει 8 ασίστ και είναι τρίτος στη σχετική κατηγορία.