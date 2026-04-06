Στο δρόμο των επιτυχιών παρέμεινε η Αταλάντα, η οποία πέρασε με άνεση με 3-0 από την έδρα της Λέτσε και μείωσε την απόσταση στον πόντο από την πρώτη εξάδα.

Οι Μπεργκασμάκι ευτύχησαν να προηγηθούν μόλις στο 29΄με τον Σκαλβίνι, ενώ στο 59΄βρήκε δίχτυα ένας... πρώην της Λέτσε. Ο λόγος για τον Νικολά Κρστόβιτς, ο οποίος έγραψε το 2-0 από ασίστ του Ντε Κετελάρ.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε στο 73΄ο Ρασπαντόρι, σφραγίζοντας ένα ακόμη τρίποντο για την Αταλάντα που κυνηγάει την έξοδο στην Ευρώπη από την 7η θέση. Αντίθετα οι γηπεδούχοι δεν λένε να σηκώσουν κεφάλι, καθώς παρέμειναν στη 18η θέση και το σενάριο του υποβιβασμού μοιάζει πιο πιθανό από ποτέ.