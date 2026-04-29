Ο Ρομπέρτο Μπάτζο άνοιξε λογαριασμό στο TikTok και με το πρώτο βίντεο που δημοσίευσε, τράβηξε τα βλέμματα.

Οι θαυμαστές του Ρομπέρτο Μπάτζο θα μπορούν πλέον να τον χαίρονται και στο TikTok, με τον Ιταλό θρύλο να εγκαινιάζει τον λογαριασμό του με ένα βίντεο στο οποίο διακρίνεται να κάνει ποδαράκια με την μπάλα σε ένα ηλιόλουστο και καταπράσινο τοπίο.

Παρότι το προφίλ του 59χρονου πλέον αρτίστα είναι ολοκαίνουργιο και έχει λιγότερους από 150.000 ακολούθους, το βίντεο έκανε πάταγο, έχοντας ήδη πάνω από 3,6 εκατομμύρια προβολές! Αντιλαμβάνεται κανείς τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια, με τον θρύλο του Campionato να δείχνει συν τοις άλλοις ότι μιλάει ακόμα στην μπάλα όπως τον παλιό καλό καιρό, που βρισκόταν στα ντουζένια του...

Με θητεία σε Βιτσέντσα, Φιορεντίνα, Γιουβέντους, Μίλαν, Μπολόνια, Ίντερ και Μπρέσια, ο Μπάτζο αποτέλεσε έναν από τους πιο θεαματικούς παίκτες της Ιταλίας μεταξύ 80's και 00's, παίζοντας για 16 χρόνια και στην εθνική ομάδα της πατρίδας του - με την οποία έχασε το περιβόητο πέναλτι στον τελικό του Μουντιάλ το 1994.