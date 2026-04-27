Ο Λούκα Μόντριτς τραυματίστηκε κόντρα στη Γιουβέντους και θα λείψει για το υπόλοιπο της σεζόν, όμως θα προλάβει να είναι έτοιμος για το Μουντιάλ με την Κροατία.

Χωρίς τον Λούκα Μόντριτς προετοιμάζεται η Μίλαν για το υπόλοιπο της σεζόν. Ο Κροάτης μέσος τραυματίστηκε στο πρόσωπο σε μια σύγκρουση με τον Λοκατέλι κατά τη διάρκεια του ντέρμπι κόντρα στη Γιουβέντους και οι εξετάσεις που υποβλήθηκε έδειξαν κάταγμα στα ζυγωματικά.

Όπερ σημαίνει πως δεν θα μπορέσει να δώσει ξανά το παρών μέχρι το φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου με τη Μίλαν, όμως επικρατεί αισιοδοξία για τη συμμετοχή του στον Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής.

Τις επόμενες ημέρες ο 40χρονος θρύλος θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να αποκαταστήσει το πρόβλημα και κατόπιν θα ξεκινήσει την αποθεραπεία του προκειμένου να είναι 100% έτοιμος για την πρεμιέρα του κορυφαίου ποδοσφαιρικού τουρνουά.

Υπάρχει πάντως η πιθανότητα να χρειαστεί να φορέσει προστατευτική μάσκα στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει το ενδεχόμενο υποτροπής στα γήπεδα των ΗΠΑ.