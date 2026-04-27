Νέες αποκαλύψεις γύρω από το διαιτητικό σκάνδαλο στην Ιταλία με πρωταγωνιστή τον Τζανλούκα Ρόκι, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε κρυφούς κώδικες με το VAR.

Το ένα σκάνδαλο διαδέχεται το άλλο στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Πρώτα ήταν το κύκλωμα escort με μπλεγμένους περίπου 70 ποδοσφαιριστές από κορυφαίους συλλόγους και λίγες ημέρες αργότερα τη σκυτάλη πήρε η «υπόθεση Ρόκι».

Ο Τζανλούκα Ρόκι είναι το πρόσωπο πίσω από τους ορισμούς διαιτητών στο ιταλικό ποδόσφαιρο, ο οποίος πλέον ερευνάται από την Εισαγγελία του Μιλάνου για ύποπτες παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024/25 σε αγώνες της Serie A.

Ενώ η υπόθεση ακόμα στοιχειοθετείται, ένας πρώην Ιταλός διαιτητής, ο Πασκάλ Ντε Μέο, προέβη σε αποκαλύψεις που «καίνε» τον Ρόκι, καθώς έκανε λόγο για την ύπαρξη ενός κρυφού κώδικα επικοινωνίας που χρησιμοποιούσε ο Ιταλός για να επηρεάζει το VAR, χωρίς να γίνεται αντιληπτός.

Συγκεκριμένα ο Ρόκι ενίοτε χρησιμοποιούσε ακόμα και κινήσεις όπως στο «πέτρα-ψαλίδι-χαρτί» για να συνεννοείται με τους ανθρώπους στο δωματιάκι του VAR κατά το δοκούν. Οι εν λόγω χειρονομίες δεν είχαν μονάχα ως σκοπό την εύνοια συγκεκριμένων ομάδων, αλλά και την προστασία των διαιτητών του αγώνα που θα λάμβαναν χειρότερη αξιολόγηση με κάθε διορθωτική παρέμβαση της τεχνολογίας.

«Πρόκειται για καθοριστικές κινήσεις που γίνονταν σε ιδιωτικές συναντήσεις των διαιτητών, οι οποίες πραγματοποιούνταν κάθε εβδομάδα. Για παράδειγμα, μία από αυτές ήταν το πέτρα-ψαλίδι-χαρτί» εξήγησε ο Ντε Μέο. «Οι χειρονομίες από τα παράθυρα αποτελούσαν συνήθη πρακτική. Όλοι το γνώριζαν και δυσανασχετούσαν.

Σκοπός αυτών των σημάτων, πέρα από την εύνοια προς συγκεκριμένες ομάδες, ήταν και η προστασία της καριέρας ορισμένων διαιτητών. Με το να αποφεύγεται η καταγραφή σοβαρών λαθών, επηρέαζαν τις αξιολογήσεις της απόδοσης, οι οποίες καθορίζουν τους μελλοντικούς ορισμούς» τόνισε χαρακτηριστικά ο Ντε Μέο, μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο «AGI».