Μίλαν και Γιουβέντους αναδείχθηκαν ισόπαλες 0-0 σε ένα ντέρμπι που θα ξεχαστεί γρήγορα, αλλά συμφέρει και τις δύο καθώς κρατούν στα χέρια τους την έξοδο στα... αστέρια.

Το απόλυτο... μηδέν στο Μιλάνο! Μίλαν και Γιουβέντους δεν κατάφεραν να σκοράρουν στο ντέρμπι της 34ης αγωνιστικής (0-0) και αμφότερες ορίζουν τη... μοίρα τους για την έξοδο στο Champions League. Στην τρίτη θέση οι Ροσονέρι με 67 βαθμούς, στην τέταρτη οι Μπιανκονέρι με 64. Καραδοκούν Κόμο και Ρόμα με 61 βαθμούς αλλά η Βέκια Σενιόρα είναι το... αφεντικό, τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε.



Το πρώτο ημίχρονο στο ιταλικό ντέρμπι είχε ένταση, πάθος, ρυθμό αλλά όχι γκολ. Καμπιάσο για τη Μεγάλη Κυρία και Μπαρτεσάγκι για τους Ροσονέρι αντίκρισαν την κίτρινη κάρτα, ενώ ο Τουράμ σκόραρε στο 36ο λεπτό για τους φιλοξενούμενους, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ, ύστερα από υπόδειξη του VAR.

Στο δεύτερο μέρος η Γιουβέντους ήταν πιο επιθετική στην αναμέτρηση, είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και την κυκλοφορία της μπάλας, ωστόσο δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά την άμυνα της Μίλαν.

Οι φιλοξενούμενοι πίεζαν καθ' όλη τη διάρκεια της επανάληψης με πρωταγωνιστές τους Γιλντίζ και Βλάχοβιτς, με τον δεύτερο να χάνει μεγάλη ευκαιρία στο 90+2' για να... κλέψει το τρίποντο και να παγώσει το Μιλάνο.

