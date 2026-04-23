Λεάο: «Δεν εμπλέκομαι και δεν διέπραξα κάποιο έγκλημα»

Με κατηγορηματικό τρόπο μέσω των social media, ο Ράφαελ Λεάο ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία εμπλοκή με το κύκλωμα «escort» της Serie A.

«Είμαι εντελώς άσχετος με τα γεγονότα που ερευνώνται. Δεν εμπλέκομαι και δεν έχω διαπράξει κανένα έγκλημα», τόνισε ο Ράφαελ Λεάο αναφορικά με το σκάνδαλο «escort» που έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24ωρα στη Serie A.

Το σκάνδαλο με το κύκλωμα escort στο Μιλάνο λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς νέες αποκαλύψεις φέρνουν στο φως αυξανόμενο αριθμό ποδοσφαιριστών που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση.

Περίπου 70 ποδοσφαιριστές φαίνεται να εμπλέκονται, ενώ γίνεται διερεύνηση και για περαιτέρω στοιχεία. Ένας εξ αυτών είναι ο Πορτογάλος αστέρας της Μίλαν, Ράφαελ Λεάο, ο οποίος έσπευσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Τις τελευταίες ημέρες, το όνομά μου, όπως και άλλων ποδοσφαιριστών, έχει εμφανιστεί σε ιστοτόπους, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εφημερίδες σε σχέση με έρευνα της Εισαγγελίας του Μιλάνου. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είμαι εντελώς άσχετος με τα γεγονότα που ερευνώνται. Δεν εμπλέκομαι και δεν έχω διαπράξει κανένα έγκλημα», υποστήριξε αρχικά ο Λεάο και συνέχισε:

«Προτρέπω όλους να αποφύγουν να συνδέσουν το όνομά μου με αυτήν την κατάσταση με αυθαίρετο ή επιφανειακό τρόπο, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την αλήθεια και τον σεβασμό στην ιδιωτική ζωή. Εκτός από ποδοσφαιριστές, είμαστε άνθρωποι με οικογένεια και φήμη.

Για αυτόν τον λόγο, έχω ήδη δώσει εντολή στον δικηγόρο μου να με υπερασπιστεί με κάθε τρόπο ενάντια σε οποιονδήποτε συνεχίζει να διαδίδει ψευδείς ή κακόβουλες ειδήσεις».