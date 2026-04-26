Ο Τάσος Δουβίκας έκανε το 1-0 για την Κόμο στο εκτός έδρας ματς με την Τζένοα με εξαιρετική κεφαλιά.

Μόλις δέκα λεπτά χρειάστηκε στη Γένοβα ο Τάσος Δουβίκας! Ο Έλληνας επιθετικός έδωσε προβάδισμα από νωρίς στην Κόμο, καθώς έπιασε πολύ ωραία κεφαλιά μετά την μπαλιά του Ντα Κούνια και έκανε το 1-0 ενάντια στην Τζένοα. Το γκολ αυτό είναι το δωδέκατο για τον 26χρονο φορ στη φετινή Serie A, με τον συμπαίκτη του Νίκο Παζ να έχει επίσης δώδεκα, την ώρα που ο Λαουτάρο Μαρτίνες είναι πρώτος στη σχετική λίστα με 16.