Ο Τάσος Δουβίκας ήταν ο πρωταγωνιστής στο διπλό πεντάδας (0-2) της Κόμο, στην έδρα της Τζένοα για την 34η αγωνιστική της Serie A.

Διπλό τετράδας με... σφραγίδα Δουβίκα για την Κόμο! Η ομάδα της Βόρειας Ιταλίας επικράτησε 2-0 της Τζένοα, στη Γένοβα και ανέβηκε στην πέμπτη θέση της κατάταξης με 61 βαθμούς, όσους έχει και η έκτη Ρόμα, τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε. Η Γιουβέντους είναι τέταρτη με 63 βαθμούς και αγώνα λιγότερο. Ο 26χρονος φορ ήταν ο σκόρερ του 0-1, μόλις στο 10ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι έμειναν 14οι με 39 βαθμούς.

Στο πρώτο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με το... καλησπέρα, με την έξοχη κεφαλιά του Έλληνα διεθνή, μετά τη μπαλιά του Ντα Κούνια. Η συνέχεια του πρώτου μέρους είχε νεύρα και δύο κίτρινες κάρτες εις βάρος της ομάδας του Φάμπρεγκας, με το 0-1 να είναι το σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο μισό οι δύο προπονητές έκαναν αρκετές αλλαγές για να βελτιώσουν την εικόνα των ομάδων τους, όμως η Κόμο ήταν αυτή που χαμογέλασε ξανά, με το γκολ του Ντιαό στο 68ο λεπτό, έπειτα από την τελική πάσα του Κακερέ, για το τελικό 0-2.

Στο 81', ο Τάσος Δουβίκας έδωσε τη θέση του στον Μοράτα. Το γκολ που πέτυχε ήταν το δωδέκατο για τον 26χρονο επιθετικό στη φετινή Serie A.

Φιορεντίνα - Σασουόλο 0-0

Σε ένα ματς που θα ξεχαστεί γρήγορα, οι Βιόλα κόλλησαν στο... μηδέν με τη Σασουόλο. Το παιχνίδι δε διεκδικεί δάφνες ποιότητας σε κανένα σημείο του, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό. Στην 15η θέση με 37 βαθμούς οι γηπεδούχοι, στην 10η με 46 βαθμούς οι φιλοξενούμενοι.