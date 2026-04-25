Κόντε: «Είμαι απογοητευμένος από τον Λουκάκου, δε μίλησα μαζί του»

Ο προπονητής της Νάπολι, Αντόνιο Κόντε, δήλωσε απογοητευμένος από τη στάση του Ρομέλου Λουκάκου, καθώς ο Βέλγος επιθετικός δεν πήγε ούτε να τον χαιρετήσει.

Τα... σύννεφα στις σχέσεις του Λουκάκου με τη Νάπολι συνεχίζουν να πυκνώνουν! Ο πολύπειρος προπονητής Αντόνιο Κόντε τόνισε πως ο παίκτης του δεν πήγε ούτε να τον χαιρετήσει, κάτι που προκάλεσε την έκδηλη ενόχληση και απογοήτευση του Ιταλού.

Οι σχέσεις του Ρομέλου Λουκάκου είναι τεταμένες εδώ και αρκετό διάστημα, καθώς ο Βέλγος επιθετικός έχει έρθει σε κόντρα με τους Παρτενοπέι, αφού προτίμησε να μείνει στην πατρίδα του και να προπονείται μόνος του, στοχεύοντας στο να αφήσει πίσω του τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε τους προηγούμενους μήνες, προκειμένου να είναι ετοιμοπόλεμος στο προσεχές Μουντιάλ 2026.

Ως εκ τούτου, ο 32χρονος φορ αποτελεί «ξένο σώμα» για τον σύλλογο της Νότιας Ιταλίας παρόλο που έχει συμβόλαιο με τους Ναπολιτάνους για ακόμη έναν χρόνο. Ο Βέλγος διεθνής έχει να προπονηθεί με την ομάδα από τον Μάρτιο και σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, η ομάδα του Ντε Λαουρέντις ελπίζει ο υψηλόσωμος φορ να κάνει καλές εμφανίσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ώστε να τον πουλήσει με ένα ικανοποιητικό ποσό, το προσεχές καλοκαίρι.

Με τις ετήσιες απολαβές του να φτάνουν τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ, η ομάδα του Νότου επιθυμεί πια να απαλλαγεί από το βαρύ συμβόλαιο του Λουκάκου, με τη Μπεσίκτας να παρακολουθεί με ενδιαφέρον την υπόθεση. Υπενθυμίζεται πως ο Βέλγος πήγε στη Νάπολι το 2024 έναντι 30 εκατομμυρίων ευρώ και έχει μετρήσει ως τώρα 15 γκολ και έντεκα ασίστ σε 45 συμμετοχές.

Λίγο ακόμα... λάδι στη φωτιά ήρθαν να βάλουν οι δηλώσεις του Κόντε, που πιστοποιούν και με τη... βούλα τη ρήξη στις σχέσεις των δύο πλευρών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του 56χρονου τεχνικού:

«Είμαι απογοητευμένος από τον Ρομέλου Λουκάκου. Δεν ήρθε καν να με χαιρετήσει, δεν μίλησα με τον Ρομέλου». Ήταν εκεί, κοντά στο γραφείο μου, και δεν μιλήσαμε. Δεν περίμενα αυτή την κατάσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αντόνιο Κόντε.