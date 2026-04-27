Κρατάει... χαμηλά τη μπάλα ο Δουβίκας παρά το γεγονός ότι είναι 2ος στον πίνακα των σκόρερ

Ο Τάσος Δουβίκας έφτασε τα 12 γκολ στη φετινή Serie A και βρίσκεται πίσω από τον Λαουτάρο Μαρτίνες στον πίνακα των σκόρερ, εντυπωσιάζοντας με το σχόλιο του για αυτή την κατάσταση.

Η Κόμο πέρασε και από τη Γένοβα καθώς επικράτησε με 2-0 της Τζένοα και συνεχίζει να βρίσκεται σε τροχιά... Ευρώπης εντυπωσιάζοντας με τα φετινά κατορθώματά της.

Ο Τάσος Δουβίκας είναι μία από τις αποκαλύψεις του Σεσκ Φάμπρεγας και βρήκε για ακόμα ένα παιχνίδι δίχτυα, φτάνοντας τα 12 στη Serie A, αποτελώντας ένα από τα... κανόνια της κατηγορίας.

Ο 27χρονος φορ ανέβηκε στη δεύτερη θέση των πίνακα των σκόρερ μετά από 34 αγωνιστικές και μπροστά του βρίσκεται μόνο ο Λαουτάρο Μαρτίνες της Ίντερ με 16 γκολ ενώ ο διεθνής επιθετικός μοιράζεται τη 2η θέση με τους Νίκο Παζ και Μάρκους Τουράμ.

Ο ίδιος κλήθηκε να απαντήσει για τα συναισθήματά του που έχει έφτασε σε αυτή τη θέση στον πίνακα των σκόρερ, με την απάντηση του να δείχνει πόσο μετριόφρων είναι.

Συγκεκριμένα: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέψαμε στις νίκες. Νομίζω ότι ήμασταν λίγο άτυχοι στα προηγούμενα παιχνίδια, αξίζαμε περισσότερα. Δείξαμε χαρακτήρα και διάθεση να εξελιχθούμε. Θέλουμε να νικάμε και σήμερα το καταφέραμε. Δεν μου αρέσει να σκέφτομαι έτσι. Προτιμώ να πηγαίνω παιχνίδι με το παιχνίδι για να είμαι έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα».