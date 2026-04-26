Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να ενεργοποιήσει τη ρήτρα επαναγοράς του Νίκο Παζ.

Η τρέχουσα σεζόν φτάνει στο τέλος της και η Ρεάλ Μαδρίτης θα μείνει (εκτός συγκλονιστικού απροόπτου) δίχως τίτλο, καθώς μετά τους αποκλεισμούς σε Κόπα Ντελ Ρέι και Champions League, αλλά και την ήττα στον τελικό του Ισπανικού Σούπερ Καπ, βρίσκεται στο -11 από την Μπαρτσελόνα, στην κούρσα της La Liga.

Οι άνθρωποι των «Μερένγκχες» ήδη σχεδιάζουν την επόμενη ημέρα και φυσικά σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η αναζήτηση προπονητή αλλά και η μεταγραφική ενίσχυση.

Μάλιστα φαίνεται πως πολύ σύντομα θα έχουμε και την πρώτη προσθήκη των Μαδριλένων, που ακούει στο όνομα Νίκο Παζ. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός παραχωρήθηκε το 2024 στην Κόμο έναντι περίπου 6 εκατ. ευρώ και από τότε κάνει... παπάδες με το ιταλικό κλαμπ.

Φυσικά, οι άνθρωποι της Ρεάλ είχαν προνοήσει και τοποθετήσει ειδική ρήτρα επαναγοράς για τον ποδοσφαιριστή, η οποία (για φέτος) εκπνέει στις 30 Μαϊου, όπως σημειώνει η Diario As. Η απόφαση φαίνεται να έχει παρθεί και ο 21χρονος των 13 γκολ και 8 ασίστ σε 37 ματς φέτος θα γίνει η πρώτη μεταγραφή της «νέας εποχής».