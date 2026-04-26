Ρεάλ Μαδρίτης: Αποφάσισε να πάρει πίσω από την Κόμο τον Νίκο Παζ
Η τρέχουσα σεζόν φτάνει στο τέλος της και η Ρεάλ Μαδρίτης θα μείνει (εκτός συγκλονιστικού απροόπτου) δίχως τίτλο, καθώς μετά τους αποκλεισμούς σε Κόπα Ντελ Ρέι και Champions League, αλλά και την ήττα στον τελικό του Ισπανικού Σούπερ Καπ, βρίσκεται στο -11 από την Μπαρτσελόνα, στην κούρσα της La Liga.
Οι άνθρωποι των «Μερένγκχες» ήδη σχεδιάζουν την επόμενη ημέρα και φυσικά σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η αναζήτηση προπονητή αλλά και η μεταγραφική ενίσχυση.
Μάλιστα φαίνεται πως πολύ σύντομα θα έχουμε και την πρώτη προσθήκη των Μαδριλένων, που ακούει στο όνομα Νίκο Παζ. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός παραχωρήθηκε το 2024 στην Κόμο έναντι περίπου 6 εκατ. ευρώ και από τότε κάνει... παπάδες με το ιταλικό κλαμπ.
Φυσικά, οι άνθρωποι της Ρεάλ είχαν προνοήσει και τοποθετήσει ειδική ρήτρα επαναγοράς για τον ποδοσφαιριστή, η οποία (για φέτος) εκπνέει στις 30 Μαϊου, όπως σημειώνει η Diario As. Η απόφαση φαίνεται να έχει παρθεί και ο 21χρονος των 13 γκολ και 8 ασίστ σε 37 ματς φέτος θα γίνει η πρώτη μεταγραφή της «νέας εποχής».
🚨🚨 𝗡𝗜𝗖𝗢 𝗣𝗔𝗭 🇦🇷 𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘̀𝗥𝗘 𝗥𝗘𝗖𝗥𝗨𝗘 𝗗𝗨 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 𝗦𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 𝟮𝟬𝟮𝟲-𝟮𝟬𝟮𝟳 ! 🤍— Actu Foot (@ActuFoot_) April 26, 2026
Le club a précisé qu’il va lever l’option de rachat. ✅
🗞️ @diarioas
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.